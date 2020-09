Lotenal pide "moche" a empresarios para rifa de avión: diputado

El diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, sostuvo que el temor del Gobierno por no alcanzar la meta de venta antes del 15 de septiembre para la rifa del avión presidencial, obligó al director de la Lotería Nacional (Lotenal), Ernesto Prieto, a pedir "moche" entre los empresarios contratistas del organismo "y así no quedarle mal a López Obrador".

Esta acción la realiza el funcionario, acusó el panista, "por el claro desinterés que hay en los ciudadanos por la rifa, cuando urge otro tipo de preocupaciones, como encontrar empleo o comprar una canasta básica".

Agregó que el miedo a represalias hizo que el grupo de empresarios acosados no revelaran sus nombres, ya que en cualquier momento la Lotería Nacional podría echar abajo convenios o proyectos, cerrándoles el flujo de recursos.

Para el panista, es necesario que el tema no quede ahí y vaya a manos de la Secretaría de la Función Pública y, en consecuencia, abra una investigación para que la Lotería Nacional manifieste una postura clara.

Barrera Marmolejo apuntó que no son las formas, ni mucho menos es válido ejercer presión sobre los empresarios para cumplir, con lo que llamó, "fantasías" del Presidente.

En lugar de esto, exigió el legislador, el Gobierno debería cancelar la rifa e invertir el dinero ya ingresado en becas, hospitales o para ayudar a las familias que se han quedado "sin nada" por la pandemia.

Insistió que no es momento de "campechanear" el dinero de los mexicanos, pues la venta de "cachitos" no es una política pública sino un barril sin fondo porque no hay reglas de operación y tampoco un ente que vigile los ingresos ni cómo se entregará el dinero.

"Nadie quiere un avión en su casa", ironizó el diputado del PAN en el Antiguo Palacio de Donceles, al reiterar que alguien debe hacer entrar en razón al huésped de Palacio Nacional.