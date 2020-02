Lozoya arrastrará a cómplices: Gertz Manero

La caída de Emilio Lozoya Austin en España podría derivar en investigaciones contra otros personajes relacionados con la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario afirmó que si hay más casos, se indagarán sin afectar el proceso de extradición que se sigue contra Lozoya Austin, quien ayer ingresó al penal de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) está en una "situación difícil" y que su decisión de combatir la extradición para evitar la justicia mexicana "es una estrategia que no lo beneficiará mucho".

Para Gertz Manero, Lozoya Austin sufrió el primer revés "cuando el juez [de la Audiencia Nacional de España] le decretó prisión provisional: el señor ya está en la cárcel, entonces su situación es muy delicada, porque ya está dentro de una prisión, y ahí es donde va a llevar a cabo todas sus acciones de defensa en materia de extradición".

El fiscal reiteró que el caso Lozoya confirmó que hubo un sistema de corrupción que operó en la administración pasada, pues la FGR tiene abiertas más de 10 investigaciones vinculadas a estructuras de este delito en diversos sectores.

¿Qué opinión tiene de que Emilio Lozoya vaya a enfrentar el proceso de extradición?

— Es un recurso que generalmente se hace en estos casos. Sin embargo, su mamá [Gilda Austin] no tuvo mayor problema: aceptó la jurisdicción de las autoridades mexicanas, regresó y aquí está sujeta a un proceso en condiciones de libertad.

Es una estrategia judicial, pero creo que no lo beneficiará mucho.

Con esta estrategia, ¿cuánto se prolongaría la extradición?

— En primer lugar, el primer revés lo recibe en el momento en que el juez le decreta prisión provisional, entonces el señor ya está en la cárcel y su situación ya es muy delicada, porque ya está preso y ahí va a llevar a cabo todas las acciones en su defensa en materia de extradición.

¿Ya iniciaron el proceso de traslado del exdirector de Pemex?

— Tenemos 40 días para formular el expediente y reunir los requisitos que las cortes españolas requieren. Fundamentalmente se trata del acuerdo y del convenio de extradición. Tenemos 40 o 45 días, pero es el lapso para la audiencia, no para la determinación final.

¿En cuánto tiempo estiman que Emilio Lozoya esté en México?

— No quiero hacer un estimado. Prefiero esperar la audiencia que viene, entonces podré tener una idea más clara de cuál va a ser la estrategia de defensa de ellos y cuál va a ser la nuestra en defensa del país.

¿Qué datos nuevos le han reportado respecto a qué estuvo haciendo el imputado?

— Esa información la vamos a ir recabando de las policías de los distintos países donde estuvo. Se recordará que nosotros comenzamos la investigación en Alemania, por sus relaciones de familia, y eso nos llevó a la localización de su mamá.

Se sabe que en el sistema europeo no se tienen aduanas formales entre países, entonces los movimientos se dan con mucha libertad.

En esas condiciones lo hemos rastreado, pero siempre con el apoyo de las policías locales. Nosotros no podemos trabajar por nuestra cuenta, simplemente son los trabajos que se hacen a través de Interpol, con la información que ellos nos brindan y los vínculos que nosotros establecemos aquí, en nuestra oficina de Interpol en México. Con eso vamos trabajando.

¿Tendrá luz sobre el número de países en los que estuvo Emilio Lozoya Austin?

— Tendríamos que esperar a que se den las declaraciones.

¿Su captura desencadenó la red de corrupción que se tejió en México sobre el caso Odebrecht?

— Yo creo que, más que desencadenando, está ratificando las investigaciones y todos los casos que ya hemos abierto, que ya son casi más de 10, y que en ellos se ve con toda claridad que hay un denominador común, que hay un sistema, que hay una forma de operar, y esto simplemente lo ratifica. No es que lo desencadene, sino que es lo que lo viene a confirmar.

¿De la captura de Lozoya se podrían generar investigaciones contra otros posibles relacionados en el caso?

— Que no afecten el proceso de extradición, en eso hay que ser muy cuidadosos. El proceso de extradición se realiza de conformidad con los delitos que se le han imputado en México, que el juez los ha considerado válidos para librar una orden de aprehensión con fines de extradición y que es el mismo que ratifica Interpol, y que es el mismo que nosotros presentamos a las autoridades españolas y que es el mismo cuadro legal con el que nosotros vamos a extraditarlo. No podemos salir de ahí.

Otros casos que estén vinculados, que sean de otras personas, que no signifiquen esto y que no afecten el proceso de extradición de este individuo, por supuesto que hay que hacerlo, claro.