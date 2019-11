Lozoya impugna negativa de amparo contra investigación

Una juez federal negó amparar al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de continuar investigándolo por el caso Odebrecht, el exfuncionario impugnó la decisión.

Luego de que la juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la protección federal a Lozoya, éste tramitó un recurso de revisión mismo que deberá ser enviado a un Tribunal Colegiado para que decida si la FEDE puede o no continuar sus pesquisas contra el ex funcionario por el caso Odebrecht.

En el amparo, Emilio Lozoya reclamó el acuerdo del 3 de junio de 2019 emitido por la FEDE en el que decidió continuar la investigación en su contra por supuestamente recibir sobornos millonarios por parte de Odebrecht en el año 2014, mismos que se presume fueron destinados a las elecciones intermedias de 2015.

En dicho acuerdo, la Fiscalía decidió que los delitos del caso Odebrecht cometidos en 2012 sobre un supuesto financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto, han prescrito pero dejó subsistentes los delitos electorales supuestamente cometidos en 2014.

"Aún y cuando las transferencias del recurso económico se hayan llevado a cabo en años precedentes a las elecciones federales del año 2015, primordialmente las realizadas en abril, mayo y junio, no impide que dicho recurso haya podido ser aplicado a este proceso electoral, cuyas elecciones se llevaron a cabo el 7 de junio de 2015", indica el acuerdo de la FEDE en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/CDM/1139/2017.

Actualmente, la FGR tiene pendiente por cumplimentar una orden de aprehensión contra Lozoya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, derivada del caso Odebrecht.

En estas acusaciones también se involucró a su hermana, Gilda Susana; su mamá, Gilda Margarita Austin y Solis; su esposa, Helene Marielle Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha, quienes también cuentan con órdenes de aprehensión.

En el caso de la mamá del ex funcionario, Gilda Margarita Austin y Solis, fue detenida en julio pasado en la isla alemana de Juist y el dos de noviembre llegó a México para comparecer ante el juez del Reclusorio Norte que ordenó capturarla.

Austin y Solis fue vinculada a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero por más de 7 millones de pesos pues la FGR la señaló por recibir al menos 185 mil dólares provenientes de los supuestos sobornos que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya.

Actualmente sigue su proceso penal en arraigo domiciliario, mientras que la FGR aún tiene pendientes la captura de su hija Gilda Susana, su nuera y de Nelly Maritza Aguilera.

A Helene Marielle Eckes, esposa de Lozoya, y a Nelly Maritza Aguilera las señaló por la compraventa de una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero supuestamente realizada con recursos provenientes de los sobornos de Odebrecht.