Lozoya incumple citatorio ante juez

El letrado aseguró en una entrevista radiofónica que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión contra Lozoya, quien dirigió la petrolera estatal de 2012 a 2016, y que el juez federal al que se hizo la solicitud debía evaluar si el delito argumentado era grave y si ameritaba prisión preventiva.



El abogado expuso que "a pesar de que ninguna de esas condiciones se cumple, (el juez) concede la orden de aprehensión", y añadió que a su cliente también le fue negada una copia de los registros contenidos en la investigación.



"Ante esta situación, consideramos que el juez le va a dictar una prisión preventiva, lo que no es correcto", acotó.



El propio Lozoya escribió este lunes una carta a la opinión pública, en la que explicó que decidió no cumplir con el requerimiento de presentarse ante el juez porque "no hay condiciones ni garantías" para hacerlo.



Aseguró que las órdenes de cateo a propiedades suyas y de familiares fueron emitidas por el mismo juez con base en "falsos informes rendidos por la Policía Federal Ministerial".



"Ha habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, juzgado y condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento", declaró.



Finalmente, aseguró que cuando la FGR le brinde las garantías a las que dice tener derecho, estará dispuesto a colaborar y "manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados" cuando era director de Pemex, y aclarar "qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga".



La decisión de Lozoya fue anunciada mientras salen a la luz nuevas revelaciones sobre irregularidades en la empresa estatal durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).



La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) divulgó el 8 de junio que un directivo de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió, en representación de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, una residencia de lujo a la orilla del mar en el estado de Guerrero con valor de 1.9 millones de dólares.



De acuerdo con MCCI, las autoridades mexicanas investigan la compra de ese inmueble, que incluye una transferencia de 1.2 millones de dólares a través de una cuenta en Suiza ligada con sobornos presuntamente pagados al exdirector de Pemex.



La adquisición de la residencia a favor de la esposa de Lozoya se efectuó en julio de 2013, 12 días después de que Pemex autorizó incluir en su cartera de inversiones la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes de AHMSA que tenía 14 años sin operar.



Las autoridades han determinado que la planta fue comprada con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos, además de que las instalaciones eran chatarra.



Por las irregularidades detectadas en la compra de esa planta, la FGR arrestó el pasado 29 de mayo en Mallorca, España, al dueño y presidente de AHMSA, Alonso Ancira. Por el mismo caso, el juez giró la orden de aprehensión contra Lozoya.