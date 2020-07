Lozoya ofreció a director de Odebrecht México cargo en sexenio pasado: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ofreció al exdirector de Odebrecht México, Luis de Meneses Weyll un cargo público en caso de que Enrique Peña Nieto ganara la Presidencia.

Durante la formulación de imputación que realizó la FGR en la audiencia inicial que se realiza por videoconferencia en el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, los fiscales señalaron al ex funcionario por su posible participación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del Estado mexicano.

En la diligencia, Lozoya solicitó la reserva de sus datos, razón por la que los comparecientes se dirigen a él por sus iniciales ERLA.

Los fiscales indicaron que Luis Alberto de Meneses se reunía constantemente con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República, principalmente Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.

"ERLA le ofreció a Luis Alberto de M. un cargo en la administración pública en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones en el 2012", indicaron los fiscales.

Afirmaron que cuando era coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el ex funcionario intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, muchas de ellas provenientes de diferentes empresas a nombre de Gilda L. y Margarita A., hermana y madre de Lozoya, respectivamente.

"El extraditado excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos", afirmaron.

Al iniciar la diligencia, la defensa de Emilio Lozoya encabezada por el abogado Miguel Ontiveros informó al juez que el ex funcionario se allanó al juicio de extradición, lo que significa que colaborará con el Estado mexicano y en especial con la FGR, "para la búsqueda de la verdad".

Por ello, solicitó desactivar la orden de aprehensión contra el ex funcionario por el caso Odebrecht. El juez no ha resuelto nada sobre esta petición.