Lozoya, un circo mediático para ocultar malestar por pandemia: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó que la Administración Pública Federal convirtió la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya en una circo para ocultar el malestar que ha causado en los mexicanos la pandemia y recuperar la popularidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, la diputada Mónica Almeida aseguró que Lozoya es el premio mayor del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y exigió que se evite el circo alrededor del caso de Emilio Lozoya, pues a pesar de que este ayudará a develar una serie de actos de corrupción, hoy México no necesita de un show mediático para aumentar la aprobación de AMLO y su partido, sino de un proyecto de reactivación económica.

"Parece que la suerte sigue del lado de López Obrador, hoy cuando sus números de aprobación van a la baja, debido al mal manejo de la pandemia y a la falta de estrategia para la reactivación económica del país, de la nada surge Lozoya a rescatar su proyecto de gobierno y aunque lo favorable será la posible sanción a presuntos actos de corrupción, lo negativo es que lo están convirtiendo en un circo mediático y en este momento lo que urgentemente requerimos es de una estrategia sólida para salir económicamente bien librados de la pandemia", indicó la perredista.

La legisladora aseguró que durante las últimas semanas el gobierno federal ha estado más preocupado y ocupado por ocultar los estragos del pésimo manejo del gasto público, la impresionante cantidad de mexicanos fallecidos por Covid-19, así como la pérdida de casi un millón de empleos, a través de una ofensiva en medios de comunicación donde están publicitando el caso Ayotzinapa, la detención de César Duarte, entre otros temas originados en administraciones anteriores, en vez de presentar acciones concretas para reactivar la economía, reducir el número de contagios de coronavirus y blindar el empleo en México.

Almeida López, también aprovechó para hacer un llamado al Presidente de México, para que busque abatir el combate a la corrupción dentro de su propia administración, en la cual se han presentado una enorme cantidad de actos presuntamente ilegales y que al no ser sancionados, se convierten también en corrupción.

"Desde la Cámara de Diputados le recordamos al Presidente de la República, que la persecución de conductas delictivas, la impartición de la justicia, la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad, son una agenda que no puede ser selectiva, tenemos muchos ejemplos de corrupción en lo que va de este gobierno y no ha pasado nada, lo cual es preocupante" señaló.

Para finalizar, la perredista reiteró la urgencia de presentar una estrategia económica capaz de sobrellevar los estragos económicos de la Pandemia y dejar de lado el decálogo espiritual que el presidente presentó hace algunos meses, pues se necesitan acciones contundentes y no más discursos, para evitar que más personas caigan en la pobreza extrema y la brecha de desigualdad sea irreversible.