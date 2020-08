Lozoya, un testigo de primera en investigación de Pemex: AMLO

Luego de la información de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que" tiene que hacerse la investigación y sobre todo terminar con el proceso de informe del señor (Emilio) Lozoya que declare sobre todo lo que sucedió, él es un testigo de primera, porque él era director de Pemex".

Fuentes ministeriales confirmaron que el pasado 27 de septiembre de 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.

Ante ello, López Obrador dijo en su conferencia de prensa que Lozoya "era miembro del consejo de administración de Pemex, y además en todos los consejos de administración de las empresas públicas se levantan actas, hay un orden del día, se toma nota de la intervención de cada consejero y se apunta sobre la postura de cada consejero. Y al final se vota".

"Y se sabe por las actas, que deben existir, quienes votaron en favor y quienes votaron en contra, en este caso tengo entendido que todos votaron a favor, pero también hubo quienes votaron en contra, sobre todo en las actas debe aparecer porque no estuvieron de acuerdo. Es una información básica, es oficial, no pueden decir que no es una prueba que ayude, es fehaciente, solo que no existieran las actas, deben estar tanto en Pemex como en la Secretaria de Energía, y deben estar en el expediente, debe saberse todo", abundó el Presidente.

Además de Lozoya Austin, en la lista aparecen Edgar Torres Garrido, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados; Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.