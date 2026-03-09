Lucha Tapalpa contra estigma

Ciudad de México.- De 2022 a la fecha, al menos tres operativos militares contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han colocado a Tapalpa en el radar del narcotráfico y golpeado su principal actividad económica: el turismo. Empresarios locales aseguran que, tras las incursiones federales, la seguridad desaparece y las consecuencias las sufren los negocios.

La percepción de miedo tras el reciente abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", en este municipio ha frenado la llegada de turistas.

El impacto ya es visible en el primer Pueblo Mágico del estado, conocido por su identidad serrana, bosques de pino y encino, arquitectura tradicional y gastronomía. Se acumulan las cancelaciones de reservas y recorridos —que, de acuerdo con empresarios, han sido de hasta 100%—; hay escaso movimiento en las calles del centro y atractivos como parques ecoturísticos, cabañas y espacios recreativos permanecen vacíos.

"Nosotros teníamos un grupo confirmado entre semana, inmediatamente después [del operativo del 22 de febrero], y nos cancelaron (...) El sábado y domingo pasados teníamos muy buena ocupación y se cancelaron las reservas. No quedó ni una sola habitación ocupada. Para la semana que entra también tenemos afectación. Ha estado realmente pesado", asegura Fernando Lomelín, propietario del Hotel El Mesón del Ticúz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hay que tener en mente que el corazón de Tapalpa son nuestros visitantes y tenemos que ver siempre por su seguridad", dice por su parte Mauricio López, gerente de El Mesón del Ticúz.

No es la primera vez que Tapalpa enfrenta una crisis derivada de un operativo de seguridad contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En septiembre de 2022 fue detenido en el municipio Érick Valencia Salazar, "El 85", cofundador de la organización criminal y exsocio de Nemesio Oseguera Cervantes; mientras que en noviembre de 2023 cayó Juan Carlos Pizano Ornelas, alias "El CR", en un complejo muy cerca del centro.

"El golpe en esta ocasión fue diferente, porque ahora sí que estamos en el ojo del huracán (...) En recuperarnos económicamente, pues sí puede ser hasta un año y medio", afirma Tere Zamora, de Monterra Cabañas.

A casi dos semanas del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la sierra de este municipio, "hay calma, pero no se siente protección alguna, (...) no se ve especialmente que haya más patrullas, y me llama la atención que después de todo lo que pasó en el Country, pues no hayan dejado unos soldados para proteger a la población", señala Leticia Joseph.