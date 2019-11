Luis Raúl González desea éxito a Rosario Piedra en la CNDH

El todavía ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, le deseó éxito a su sucesora, Rosario Piedra Ibarra, quien el pasado 12 de noviembre rindió protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Senado de la República entre gritos, empujones y mentadas.

En entrevista radiofónica, el González Pérez informó que tuvo un encuentro con Piedra Ibarra para planear la entrega y hubo la apertura de las dos partes, porque si tiene éxito, "las víctimas podrán poder ver resarcidos sus derechos humanos".

"Le deseo éxito a la señora Piedra... La CNDH es una locomotora, las víctimas no deben esperar a que se dé el cambio administrativo", informó.

Sobre las renuncias de los consejoros a la CNDH por la llegada de Rosario Piedra Ibarra, indicó que "tomaron sus decisión en los individual, las consejeros y consejeros" y puede tener un vacío ahí para la continuidad institucional.

Rechaza que CNDH haya sido "alcahuete" del régimen

Tras ser cuestionado sobre los dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador quien calificó a la CNDH como "alcahuete del régimen" y haber estado de "florero", el ombudsperson afirmó que estas declaraciones de la "máxima magistratura del país" no son términos ni adjetivos que debe de utilizar con las instituciones, además de que, comentó, no están apegadas a la realidad y la verdad.

"Está equivocado el señor presidente porque la CNDH ha alzado la voz, ahí dijimos cosas fuertes, casos que le merecieron a la Comisión Nacional, en el gobierno pasado, tensión muy fuertes... Desde luego que rechazo y no comparto las expresiones del presidente, y no porque las infiera a tu servidor, porque lesionan a las instituciones", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Señaló que las evidencias están en las recomendaciones que emitió la CNDH y recordó que él le propuso a la presente administración "hagamos de esta cuarta transformación algo diferente a las tres transformaciones diferentes".

UNAM, el futuro del actual presidente de la CNDH

El todavía presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quién hoy rinde su último informe, comentó que su futuro está regresar a la Facultad de Derecho de la UNAM; recordó que renunció a su plaza académica hace cinco años y está en el proceso administrativo de reincorporación.

A unas horas de dejar el cargo, afirmó que se "siente muy tranquilo de haber hecho su máximo esfuerzo y poner sus capacidades intelectuales y física, junto con un gran equipo profesional que sustentó todo lo que se dijo y que se pronunció fuerte en contra de los gobiernos, "no nos matuvo las ideologías, regímenes de izquierda o derecha, centro o izquierda".

Aunque reconoció que también está insatisfecho por no haber alcanzado más por el estadío crítico que existe desde hace año en materia de derechos humanos.