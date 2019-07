Luz del Mundo apelará decisión del juez sobre fianza de Naasón

La decisión del juez de negar la fianza para Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, no implica culpabilidad, aseguraron miembros de esa iglesia.

Luego de que se le negara el derecho a fianza por la evidencia contra el "apóstol de Jesucristo", el Ministerio Internacional de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Luz del Mundo informó que la defensa del líder religioso apelará esta decisión ante la Corte Superior de Apelaciones, a fin de que se revise la resolución y en su caso se modifique.

"La decisión que el juez ha tomado el día de hoy no implica culpabilidad, mucho menos que el caso se haya perdido, antes bien su defensa sigue y tenemos confianza plena en la integridad del apóstol de Jesucristo", apuntó.

Los miembros la Luz del Mundo reiteraron su confianza en la integridad de Naasón Joaquín García y recordaron que "toda persona acusada, es presumida inocente en tanto no se demuestre lo contrario en un juicio. Y en este caso, eso no ha sucedido".

Pidieron a la población respetar el derecho a la libertad religiosa de los fieles de esa Iglesia, pues acusaron que en días pasados muchos de ellos alrededor del mundo han sido afectados por actos de discriminación e intolerancia, que han puesto en riesgo su integridad física.