Luz verde a reelección de nuestros legisladores

Ciudad de México.- Con la dispensa de todos los trámites, la mayoría de Morena y sus aliados aprobó en la Cámara de Diputados una reforma exprés que les permitirá buscar la reelección en 2021 sin solicitar licencia; además, podrán "saltar" de legisladores de mayoría a plurinominales o postularse por distinto distrito.

Así, luego de año y medio de posponer el tema, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus y en menos de una hora, ayer quedó regulada la reelección prevista en la Constitución desde 2014, que permite a los senadores ser electos hasta por dos periodos consecutivos, es decir dos legislaturas de seis años, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro períodos consecutivos, lo que sumará también 12 años.

A las 13:46 horas el pleno avaló incorporarlas al orden del día y a las 14:37 las aprobó, tanto en lo general como en lo particular, con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, en ausencia de los diputados de PAN, PRD y PRI, que no se presentaron, en protesta porque la Cámara no suspendió sesiones pese al coronavirus.

Con la reforma electoral turnada al Senado para su pronta aprobación y entrada en vigor, todos los candados para la reelección de diputados y senadores se abrirán: podrán buscarla sin separarse del cargo; mantendrán dieta, oficinas legislativas y personal a su cargo; si son plurinominales, podrán buscar reelección por el principio de mayoría, y viceversa.