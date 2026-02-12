Macabro hallazgo en Navolato, Sin.

Culiacán, Sin.- Una camioneta con cuerpos sin vida fue localizada estacionada en el acotamiento de uno de los carriles de la carretera Benito Juárez, en la jurisdicción del municipio de Navolato. Los cuerpos se encontraban tapados en la caja del vehículo y uno más, en la cabina de la unidad.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas de que en una Pick Up, en el acotamiento del carril que corre de norte a sur, cerca del poblado de la Curva de San Pedro, Navolato, se encontraban cuerpos.

En las líneas de emergencia se reportó que eran al menos seis cadáveres, pero dado que estaban unos encima de otros y cubiertos con una lona de color verde con gris, hasta el cierre de esta edición las autoridades municipales no habían informado el número de víctimas que fueron encontradas.

Más hallazgos en fosas

En la comunidad de El Verde, en Concordia, en las nuevas fosas clandestinas localizadas cerca de la presa Tecolote fueron encontrados restos humanos que corresponden a cuatro personas, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado los trasladaron al Semefo.

Este nuevo hallazgo se realizó a varios kilómetros del primer sitio en donde se localizaron 10 cuerpos sepultados en forma clandestina, cinco de ellos, identificados como trabajadores de la mina Vista Silver Corp.

Las autoridades mantienen un cerco en la zona mientras continúan las labores de búsqueda y excavación en las nuevas fosas clandestinas localizadas ante las versiones de colectivos de búsqueda de que puede haber más cuerpos en el lugar.

Enfrentamiento

Elementos de la Marina fueron agredidos por integrantes de la delincuencia organizada al realizar patrullajes de vigilancia. Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, los navales detuvieron a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los efectivos aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico.