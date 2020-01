Macrusimulacro no tuvo errores, pero es perfectible: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó hoy que en la implementación del Macrosimulacro de Sismo de este lunes no se registró ninguna falla.

Sin embargo, dijo que ello no es una razón para que este ejercicio no sirva para mejorar día con día los protocolos de actuación de los organismos de protección civil a nivel nacional y lo estados.

"Qué no haya errores no significa que no haya que mejorar las prácticas en Protección Civil", estimó el funcionario en conferencia de prensa.

Durazo señaló que diariamente el gabinete de Seguridad y junto a la Coordinación de Protección Civil hacen una evaluación ante el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los fenómenos naturales que azotan al país.

Puso como ejemplo que la semana pasada en Oaxaca se registraron diversos sismos que por su intensidad no ameritaron el despliegue de las autoridades, no obstante señaló que su monitoreo es constante.

"Diariamente en el gabinete damos seguimiento diario a protección civil. La semana pasada tuvimos hasta 90 sismos algunos no perceptibles, pero sí registrados en el sismológico", detalló.

Ello "nos habla de la necesidad de tener coordinados todos los esfuerzos y definidos los protocolos de actuación para qué capacidad de respuesta sea inmediata y eficaz", afirmó Durazo.

La mañana de este lunes se llevó a cabo el primer macrosimulacro, de tres que se realizarán durante 2020.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de ejercicios ayudan a fortalacer la cultura de la prevención y responder mejor ante las emergencias que se suscitan en México.