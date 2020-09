Madre buscadora encuentra restos de su hijo en casa abandonada

"¿Quién la va a cuidar de la viejita?, Má, yo siempre te voy a cuidar!", eran las palabras de Víctor Hugo de 35 años de edad quien fue encontrado por su propia madre en el pasillo de una casa abandonada de la colonia San Bosco al poniente de Hermosillo, Sonora.

Víctor Hugo González Mungarro desapareció el pasado 1 de abril en el sector donde se le encontró.

En llanto desbordado, Enedina recordó cómo desapareció su hijo. Andaba acompañado de su hermano menor, iban a reparar un celular cuando se encontraron con unas personas. Se le perdió de vista, se fue con ellos a ese domicilio y no regresó.

"Alrededor de los 20 minutos, su hermano vio a uno de ellos y le preguntó: ¿y mi carnal?, ¿qué carnal?, pues mi carnal y le dijo, no sé yo no lo vi".

Su hijo tenía problemas de adicción a las drogas, dijo, y en más de dos ocasiones intentó rehabilitarlo en centros de internamiento, pero volvía a recaer. Supone que se lo llevaron personas involucradas con el crimen organizado.

La familia empezó a buscarlo casa por casa, tocó puertas de los vecinos, pero nadie lo había visto.

Desde entonces reportó su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y lo volvió a hacer pero no hubo respuesta.

Entonces decidió buscarlo y se unió al colectivo Buscadoras por la Paz y cinco meses después lo encontraron en el pasillo de esa casa abandonada que se usó como "tiradero" de drogas.

Su corazón de madre le decía que su hijo estaba ahí, en más de una ocasión solicitó cateo al domicilio ante la Fiscalía pero no le hicieron caso.

La noche del lunes 14 de septiembre, el colectivo la acompañó en la búsqueda, y ahí lo encontró, lo reconoció por un tenis que salió cuando estaban escarbando.

Dieron aviso a la Fiscalía para que peritos hicieran el trabajo de levantamiento, el área fue acordonada y el día 15 de septiembre a las 14.00 horas, aún no se emitía una orden de cateo para ingresar al domicilio.

Enedina, sufrió otra tragedia, mientras el área estaba custodiada, los perros olisqueaban y mordían los restos de su hijo.

"Se cumplió la promesa, Enedina pudo regresar a su hijo a casa, tendrá un lugar digno donde podrá llevarle flores donde llorarle y decirle cuánto lo ama. Tal vez no son las condiciones en las que quisiéramos encontrarlos, pero podrá buscar un poco de paz en su corazón", externó el colectivo en sus redes sociales.

Se hará comparativa de ADN: Fiscalía

En tanto, la Fiscalía de Sonora comunicó que en apoyo al colectivo Buscadoras por la Paz, quienes realizaron acciones de exploración en un domicilio deshabitado en la Colonia San Bosco, encontrando restos óseos de una persona en el interior de la vivienda, personal de la FGJE realizaron la gestión judicial para proceder a la extracción legal de los mismos y buscar establecer la identidad.

Al recibir el aviso sobre el hallazgo, el personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) gestionó la orden de cateo para que fuera emitida por el Juez para poder ingresar legalmente al sitio, hacer el levantamiento de la escena y recuperar la osamenta.

Acompañados por el Agente del Ministerio Publico y del arqueólogo especializado, integrantes de Servicios Periciales ingresaron a la casa, en el interior encontraron una excavación donde estaba una osamenta humana, de la cual hasta el momento se desconoce la identidad.

Estos restos óseos fueron sustraídos cuidadosamente por el arqueólogo especializado y, además, personal de la Fiscalía recuperó y aseguró en el sitio: ropa, calzado, documentación varia e indicios que pudieran estar relacionados con los hechos que la FGJE investiga.

La osamenta de la víctima fue trasladada al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) de la FGJE, con el propósito de que se le realicen las pruebas de perfil y comparativa genética para determinar su identidad.

Las investigaciones sobre este hallazgo continuarán con el fin de esclarecer los hechos, identificar a él o los responsables y determinar los delitos en los que se haya incurrido, informó la Fiscalía.