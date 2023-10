Madre buscadora pide no encontrar a su hijo en crematorio clandestino

HERMOSILLO, Son.- Tras recibir un reporte anónimo, mientras Ceci Patricia Flores Armenta estaba en Washington en un encuentro de "Mujeres líderes: promoviendo la paz y la seguridad", este lunes, las Madres Buscadoras de Sonora localizaron un crematorio clandestino con restos humanos, en la zona rural de Hermosillo.

Este lunes, 16 de octubre, se hizo una búsqueda especial para Marco Antonio, y en el lugar que se les indicó encontraron un crematorio clandestino.

"Ruego a Dios porque entre estos restos calcinados no esté mi hijo, por el cual he luchado incansablemente".

"Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019, he logrado localizar a miles de personas en fosas clandestinas y también en vida gracias a Dios".

Ceci Flores externó que sigue luchando por la búsqueda de su hijo pidiéndole a Dios que entre este puño de huesos no se encuentre.

Ceci Patricia Flores Armenta llegó apenas el sábado 14 de su encuentro con las mujeres líderes de la Paz y seguridad en el mundo, celebrado en Washington, Colorado y Chicago, y ante el reporte anónimo este día se hizo la búsqueda en la Calle 36 Sur, en predios del rancho san Francisco, con resultados positivos.

El colectivo tuvo acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Policía Estatal y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).