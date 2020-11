Madre de Alfonso Durazo no resistió al Covid-19

Tras un reconocimiento a Doña Mery, el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y aspirante a la candidatura al gobierno de Sonora por Morena, Alfonso Durazo Montaño, lamentó que el Covid-19 cobrara la vida de su madre, enfermedad que a duras penas sobrelleva su padre de 99 años de edad.

Mi madre fue una mujer de lucha, de avanzada, muy de avanzada para su tiempo. Estuvo invariablemente preocupada por la formación escolar y académico-profesional de todos sus hijos, recordó.

"Doña Mery tuvo seis hombres y seis mujeres y a todos nos sacó adelante profesionalmente con el generoso respaldo económico (hasta donde pudo) de Don Conrado, mi padre. Para la economía de un hombre de pueblo ayudar a sacar adelante a todos sus hijos, está cabrón".

En mí caso -relató-, le alcanzó para ayudarme hasta la preparatoria. Sólo un hombre muy trabajador y en verdad muy generoso como él, fue capaz de ese esfuerzo.?Este jueves dejó a Don Conrado su compañera de vida. Fueron 70 y tantos años de casados.

Lamentablemente, la pandemia de Covid-19 se cobró la vida de mi madre. Me queda la esperanza de que su alma y su recuerdo me acompañarán por siempre.

"Mi padre, con 99 años a cuestas y también en este momento con Covid-19, está sobrellevando las cosas a duras penas. Pero ahí va".

Alfonso Durazo se despidió de su madre María Luisa Montaño y externó sus sentimientos en estos tiempos inciertos para sus seres amados.

"Para mí estos son días de mucha impotencia. Dejo todo en las manos de Dios".

"En nombre de mi familia agradezco todas las expresiones de solidaridad que hemos recibido por el sensible fallecimiento de nuestra queridísima madre. La vemos partir con la esperanza de que su alma y su recuerdo nos acompañarán por siempre. En verdad gracias a todos", expresó.