Madre de joven desaparecido denuncia obstrucción en su búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Galván, desaparecido en Sinaloa, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la obstrucción del caso por parte de la fiscalía local.

Carlos de 21 años desapareció la madrugada del 5 de octubre, mientras estaba en el bar Terraza Valentinos de Mazatlán, Sinaloa. El último momento en el que se le vio fue cuando entró al baño del lugar, pero nunca salió.

En la carta, con fecha del 30 de octubre, señaló que la Fiscalía del Estado de Sinaloa tardó más de 20 días en hacer un cateo en el lugar, además de que no hay testimonios de los trabajadores del bar.

Su madre apuntó que el negocio es presuntamente operado por el ahora exsecretario de Economía del Estado de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas y socios.

"¿Qué intereses ocultos hay que están por encima de la vida de mi hijo, porque no se enseñaron los videos? Es evidente que hay una marcada y criminal obstrucción de la justicia en el caso de mi hijo, qué acaso la vida a de un muchacho joven vale menos que intereses obscuros", señaló.

"No quiero que este país permita que intereses privados silencien la verdad. No quiero que ninguna madre más viva este infierno que desgarra el alma. Pues este dolor y este vacío en el corazón no se lo deseo a nadie", expuso.

Por ello, pidió que no se proteja a funcionarios estatales y se investigue la desaparición de su hijo en ese bar.

"Carlos Emilio tiene sueños, tiene vida y tiene una familia que lo espera con la luz encendida. La verdad y la justicia tienen que alcanzar a mi hijo. El Estado aún está a tiempo de demostrar que si hay voluntad de aclarar y devolverme a mi hijo", apuntó.