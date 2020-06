Madre e hija con Covid-19 sufren accidente en busca de atención médica en Sonora

Dos mujeres -madre e hija- portadoras de Covid-19 chocaron en el vehículo que se trasladaban en búsqueda de ayuda, luego de no ser atendidas en dos clínicas privadas.

Eleana Ortiz, cuidadora geriátrica, con dos pruebas positivas a Covid-19, aseguró que le negaron su derecho a la atención médica y le faltaba aire para respirar.

Llamó a la Cruz Roja para que las trasladaran al Hospital General y no fue atendida. Ante ello, a pesar de la mala condición de salud que tenía decidió manejar hacia el Hospital General del Estado (HGE), sin respetar los semáforos, por lo que provocó un accidente de tránsito en las calles Pino Suárez y Luis Encinas.

La mujer al volante impactó un vehículo de alquiler y sufrió un desmayo.

Posterior llegaron dos unidades de tránsito que controlaron el tráfico vehicular en la zona y minutos más tarde llegó una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con protocolos debidos para la atención de pacientes Covid-19, para trasladarlas al Hospital General del Estado (HGE).

En Sonora se han confirmado 4 mil 963 casos de los cuales han fallecido 417 personas. A partir de este lunes se suspende toda actividad después de las 18:00 horas

Este día a las 18:00 horas inician las medidas implementadas por el Comité Municipal de Salud, de suspensión de actividades comerciales de las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo, excepto farmacias y gasolineras.

Se otorgarán salvoconductos para quienes realicen actividades esenciales que serán expedidos por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal.

Se instalarán filtros sanitarios-informativos de las Brigadas de Vida en coordinación con el personal de Seguridad Pública.

En los filtros se pondrán multas administrativas cuando no se justifique que se realiza una actividad esencial de hasta 20 UMA's (Unidad de Medida y Actualización), por lo que puede variar de 86.88 hasta mil 738.60 pesos.

En los comercios que permitan la entrada a personas sin cubrebocas, se les sancionará con una multa de hasta 115 UMA's (9 mil 991 pesos 2 centavos) conforme a lo establecido en los artículos 291, en relación con el 287 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora.

Las empresas de más de 250 trabajadores deberán realizar pruebas rápidas del Covid-19, aprobadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), a por lo menos el 5% de sus trabajadores de manera semanal.

En el caso de transporte público colectivo, los operadores deberán utilizar cubrebocas en todo momento, desinfectar al inicio y al final de cada jornada todas las áreas de sus unidades de transporte, solamente podrán circular con el 50% de su capacidad.

Los usuarios deberán utilizar en todo momento el cubrebocas, guardar la sana distancia dentro de la unidad, evitar sentarse junto a otra persona.

En el servicio de transporte de pasajeros privado, el operador deberá utilizar constantemente el cubrebocas, desinfectar constantemente las partes del automóvil usualmente tocadas por los pasajeros; y solo deberá subir una persona por viaje, excepto cuando se trate de personas mayores o menores de edad.