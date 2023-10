Madre exige justicia por el feminicidio de su hija embarazada

MATAMOROS, Tamps., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- En un acto desesperado, Mayra Nelly Torres Portales cerró la entrada el Puente Internacional Ignacio Zaragoza "Los Tomates" en Matamoros, Tamaulipas, para exigir que las autoridades den con el paradero de los presuntos asesinos de su hija,

, quien fue asesinada junto con el bebé que llevaba en su vientre, el 11 de mayo del presente año.Desde hace cuatro meses, la familia de esta joven, que estudiaba enfermería, ha encabezado una lucha para que se haga justicia y se capture a Jesús Baltazar Castro Jiménez y Rodolfo Pérez Villanueva, principales sospechosos de la muerte de Leslie y su bebé.Vistiendo el uniforme de enfermera de su hija y portando pancartas para exigir continuar con las investigaciones, Mayra decidió apostarse en el acceso al Puente Internacional que conecta con Brownsville, Texas."Este mensaje quiero que llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le va a interesar y a todas las mujeres que han sufrido, como yo, la pérdida de una hija. Vengo a recordarle a la población que no estamos seguros, que nuestras hijas no están a salvo, ya que los presuntos perpetradores delde mi hija ocurrido el 11 de mayo de este año siguen libres, que la orden de aprehensión ya fue girada y las autoridades no han podido encontrar a los probables responsables porque ahora así se les puede decir, pero son asesinos".Dijo que Jesús Baltazar Castro Jiménez y Rodolfo Pérez Villanueva siguen libres tras los hechos ocurridos en una brecha en el Ejido Santa Adelaida."Por eso hoy llamo a la población de Matamoros, a los tamaulipecos, al país mexicano, incluso pido colaboración de nuestro país vecino, Estados Unidos, para que nos ayuden en esta búsqueda, por si los responsables se encuentran del lado americano y que los implicados lleguen a juicio a declarar la verdad y sean juzgados conforme a derecho".Comentó que, a 4 meses de su búsqueda, no hay ninguna pista de Jesús, ni de su cómplice, y que es importante mencionar que la carpeta de investigación se abrió en Matamoros y en un acuerdo donde se reconoce la incompetencia de la Fiscalía de Matamoros enviaron la carpeta a Ciudad Victoria, vulnerando con esto aún más, el poder tener acceso a los avances de la investigación."No omitiré que la primera visita que tuve en la Fiscalía especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes y mujeres, mientras explicaba las razones delde mi hija, la titular Elda Briones Aparicio, se dormía frente a mí, como si lo que yo le estuviera contando no fuera importante. Perdí a mi hija y no quiero que ninguna madre le toque vivir lo que estoy viviendo, no hay justicia porque los policías y los encargados de informarte cómo va el caso, te contestan mal las llamadas, se portan déspotas, si yo no estoy al pendiente de los avances de la investigación, quién lo va a hacer", cuestionó la madre de Leslie.Por eso hizo un llamado a la sociedad, a los padres y madres de familia y a todos los que tengan una hija o hayan perdido una, para que la apoyen a encontrar a quienes le arrebataron la vida a su hija."Le arrebataron la vida a mi hija y todos nuestros sueños, se está solicitando el boletín de recompensa y no se ha resuelto, al contrario, la policía se encargó de asustar a una de las testigos. La amiga de mi hija, quien llevaron al lugar donde sucedieron los hechos, revictimizándola y preguntándole una y otra vez, como si ella tuviera la respuesta de todo, queremos que se haga justicia pronta, completa y expedita. Me dieron una copia de la carpeta de investigación y encontré que los policías de la Fiscalía de Matamoros no buscaron cámaras en la brecha, dejando que se perdieran videos que eran importantes".