Madre pierde a su hijo en supermercado; lo encuentran dormido entre rollos de papel

La Policía Municipal se llevó una grata sorpresa luego de que hallara dormido en un anaquel de papel higiénico, a un pequeño que había sido reportado como extraviado en un supermercado.

A las 13:30 horas del pasado martes, la madre reportó a la policía de Morelia, que su hijo de cuatro años de edad había desaparecido mientras ella realizaba las compras, lo que ocasionó que la mujer entrara en una crisis nerviosa.

De acuerdo con lo expuesto por autoridades de la policía a EL UNIVERSAL, al recibir el reporte, la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas de dicho organismo, Anabel Ruvira, y su equipo, acudieron inmediatamente al lugar.

Al llegar, lo primero que hicieron fue brindarle atención de primeros auxilios psicológicos a la madre para que, una vez que se estabilizara, pudiera compartirles información sobre la apariencia física del menor.

Una vez que tuvieron los detalles que requerían, echaron a andar el protocolo de búsqueda. "El personal de seguridad ya había buscado al menor, pero no lo había encontrado, por lo que la madre dijo que probablemente se había salido del supermercado y se había dirigido a su kínder, lo que nos hizo enviar una unidad para que revisara si efectivamente estaba allá, pero tampoco" narró Ruvira en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

No obstante, la Psicóloga y su compañero Jorge Cedeño, quienes coordinaron la búsqueda, optaron por revisar las cámaras hasta encontrar que el pequeño no había abandonado el supermercado, razón por la cual procedieron a realizar un recorrido minucioso por las instalaciones.

Luego de media hora de intensa búsqueda, las autoridades dieron con el menor. "Lo primero que logramos percibir fueron los zapatos del niño, quien había acomodado los papeles higiénicos de tal manera que le tapara todo el cuerpo", recuerda Ruvira, quien agregó que cuando el pequeño se despertó, corrió a los brazos de su madre y luego de que ella le explicara lo que había ocurrido, él confesó que le quiso jugar una broma escondiéndose, y que como ella nunca lo encontró, se quedó dormido.

Después del hallazgo, el menor fue trasladado al Centro de Atención a Víctimas, en el que se le realizó una valoración médica y se descartó que existiera alguna otra situación que afectara al pequeño de cuatro años.