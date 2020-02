Madre simuló el robo de la bebé Karol, concluye Fiscalía de Coahuila

La madre de Karol Nahomi, la bebé de cinco meses de edad que fue encontrada muerta en un lote baldío a unas cuadras de su casa, trató de engañar y despistar a la policía, confesó que ella la tiró ahí, como lo prueba un video, pero se dice inocente.

Asegura que no la asesinó pues su hija falleció porque estaba enferma (al parecer de gripa).

El fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, corroboró lo informado la noche de este miércoles por EL UNIVERSAL de que la niña murió por broncoaspiración, como lo reveló la necropsia de ley.

Además, señaló que la investigación donde se tomaron testimoniales de familiares, amigos y conocidos, aunado a la grabación, en varios videos, de un negocio que está enfrente, les permitió concluir que:

Ana María (madre de la bebé) fue la que dejó el cadáver de la infante en el terreno a un costado de la calle Carlos Fuero y Boulevard Antonio Cárdenas, de la colonia Lomas de Chapultepec, a unas cuadras de su casa.

En un video se aprecia cuando va caminando con algo cargando en los brazos y a los pocos minutos regresa sin nada.

La señora se encuentra en el Ministerio Público (MP) donde narró que el miércoles estaba en su casa haciendo sus quehaceres cuando revisó a la niña, pero ya no respiraba.

Trató de reanimarla y no lo logró porque ya no presentaba signos vitales y se la llevó, y después de fue a la tienda a comprar toallitas húmedas y dijo que se la habían arrebatado.

"En este momento estamos prácticamente concluyendo la carpeta de investigación, se encuentran en el Ministerio Público (MP) la madre como dos familiares, parientes cercanos a ella para terminar con declaraciones, testimonios y entrevistas".

Adelantó que en las próximas horas, con base a los datos de prueba que se han desahogado, podrán determinar la responsabilidad penal que pudiera corresponderle.

Se judicializará por la denuncia falsa, que generó sicosis en la sociedad saltillense, el abandono del cuerpo y la posible negligencia por omisión de cuidados.

Según sus primeras declaraciones Ana María, quien vive con otra pareja, fingió el rapto porque temía que el padre de Karol Nahomi la culpara de su muerte.

Ella tiene otro hijo, de dos años de edad, el cual fue resguardado en la víspera por personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La Pronnif le buscará un hogar sustituto mientras las autoridades definen la situación legal de la madre.