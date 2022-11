Madres exigen cierre de Colegio Williams tras muerte de Abner

A-AA+

"¡SEP, no seas tibia, ni solapadora!", acusaron colectivos, padres de familia de estudiantes del Colegio Williams y familiares de Abner, durante el tercer día de protesta para exigir justicia por el esclarecimiento de la muerte del menor durante su clase de natación.

Con la consigna: "Justicia para Abner", manifestantes cerraron la calle de Empresa, donde se encuentra ubicada la institución, para pedir a las autoridades educativas de la Ciudad de México su clausura pues acusaron que este no es el primer hecho violento que ocurre y se oculta.

Madres de otros alumnos del colegio, colocaron ramos de flores, velas blancas y rezaron una oración en memoria de Abner. "El hijo de una es el hijo de todas; si este caso se resuelve haremos justicia por todos los niños del país que están expuestos a una muerte en medio de negligencias", dijeron.

Asimismo, señalaron que la revictimización que el pequeño ha sufrido, abona a que se le dé mayor peso a la versión que las autoridades del Colegio Williams sostienen tras señalar "la mala educación" que supuestamente el niño ha recibido en casa y provocó su muerte.

"Soy madre de un niño de seis años, que bien pudo ser la víctima. Vine para unirme a la exigencia de clausurar los tres planteles de la escuela pues hay denuncias de abuso sexual, acoso y esto no puede seguir así", dijo a EL UNIVERSAL, Ana María Hernández, madre de un compañero de grado de Abner.

Anunciaron que las protestas seguirán en tanto no exista una respuesta oficial de los directivos del Colegio Williams, pues no se les ha informado si las clases continuarán. Casi 20 niños serán cambiados de colegio luego del incidente, informaron los manifestantes.