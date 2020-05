Madres mexicanas externan sus dudas sobre Covid-19 a López-Gatell

Madres mexicanas expresaron sus dudas sobre la pandemia de Covid-19 al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, mayormente en preocupación por sus hijos y padres, adultos mayores en vulnerabilidad.

En el informe diario de Covid-19, en Palacio Nacional, López-Gatell respondió las preguntas que algunas mujeres enviaron desde varios estados del país, en su Día de las Madres, quienes cuestionaron sobre la salud mental y física de sus seres queridos.

Ana Luisa Martínez Llamas, de Sonora, preguntó sobre cómo las familias uniparentales -con una sola persona responsable de los hijos- pueden hacer para no dejar a los pequeños o padres adultos mayores solos en casa cuando deben salir.

Olivia María Cortés Díaz preguntó a López-Gatell si en la leche materna se generan anticuerpos luego de que una mujer se contagia de Covid-19 y si eso puede beneficiar a un bebé en lactancia, a lo que el especialista respondió que aún se desconoce.

Eunice Abigail Solano Portilla, quien tiene un hijo con discapacidad motriz, pidió al funcionario que, por media hora, el gobierno transmita rutinas de ejercicios para la población en esa condición, pues los centros de rehabilitación permanecen cerrados.

López-Gatell se comprometió a revisar con el director de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, algún convenio con instituciones como Teletón para generar algunos videos con rutinas y poder subirlos a la página de Covid-19 del gobierno federal.

Eva López Chávez cuestionó a López-Gatell sobre cómo atenderían a sus padres, ambos adultos mayores que solamente hablan zapoteco, si ellos no hablan español y el personal de salud no podría entenderlos y en los centros de atención Covid-19 no dejan pasar familiares.

Marcela Leyva Cardoso y Blanca Fragoso Olivares preguntaron si la población medicada con antidepresivos es vulnerable ante el Covid, a lo que el subsecretario respondió que no; y qué impacto quedará del confinamiento entre quienes padecen ansiedad y depresión.

"Esto del confinamiento es un asunto muy traumático, vivir una pandemia de este tamaño nos cambia la realidad social y las condiciones de vida diaria, la relación con la pareja, los familiares, los hijos y los padres, además, en México hay deficiencias para atender la salud mental y eso no tiene nada que ver con el Covid-19, eso ya lo sabíamos".

"Siendo completamente sinceros, México carece de un sistema de salud incapaz de atender los problemas de salud mental, antes del Covid-19 trabajábamos en eso, porque sabemos que la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas fueron eventos muy agresivos en la población. Esta pandemia es un estímulo adicional para acelerar la capacidad de respuesta", dijo López-Gatell.