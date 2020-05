Madres, primeras evangelizadoras de la palabra de Dios: Aguiar Retes

El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió durante la homilía dominical, que se llevó a cabo de manera remota a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, hacer una intención especial el día de hoy en honor de todas madres, pues aseguró que son ellas las primeras evangelizadoras de la palabra de Dios.

Como parte de la celebración en el Día de las Madres el cardenal señaló que, aunque este año los festejos se han realizado de manera remota no se debe dejar de festejar a la mujer madre, pues son ellas las evangelizadoras de las nuevas generaciones, "Dios las bendiga siempre", indicó.

El prelado agradeció que las mujeres sean quienes siembran la fe a sus hijos, "Hoy celebramos en nuestra patria a la mujer madre, la que nos dio a luz, la que nos dio vida, me permito agradecer la tarea tan importante que realizan al transmitir la fe a sus hijos en la importante, y muchas veces definitiva, etapa de la infancia pues ahí donde se siembra la conciencia de nuestro destino en la eternidad".

Por parte, indicó el Arzobispo que "los obispos, presbíteros, catequistas y demás agentes de pastoral prolongamos el acompañamiento espiritual de los fieles cristianos, por eso debemos orar siempre para que surjan vocaciones laicales al servicio pastoral y especialmente al sacerdocio ministerial, pidiendo que se permanezcan fieles a su ministerio".

Además, el cardenal Aguiar Retes pidió preguntarnos si es indispensable y somos conscientes por conocer, meditar y compartir la lectura de los evangelios para seguir y conocer a Jesús.

Refirió que, con fieles cristianos, organizados socialmente para dar testimonio de los valores que proclamó Jesús, actuar conforme a la verdad con respeto a la libertad y acorde a la justicia. Así ciertamente, se dará testimonio de la promesa que Jesús les hizo a los apóstoles al final del evangelio de hoy.

"Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras como las hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre", puntualizó.

Al final de la homilía, el cardenal hizo la oración que envió el Papa Francisco para el mes de mayo dirigida a la Virgen María de Guadalupe.