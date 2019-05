Maestra le increpa a AMLO el retiro de becas del Conacyt (VIDEO)

Previo al viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Monterrey, una maestra de Puebla le reclamó al mandatario el haber retirado las becas del Conacyt para que estudiantes puedan viajar al extranjero.

- "¿Por qué le quitaron a los niños el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas del Conacyt?", cuestionó la profesora al titular del Ejecutivo acompañada de un par de menores en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM).

- "No, no, no", le respondió el Presidente de México. –"Si, el Conacyt le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país a representar a México", reviró la maestra.

El Presidente aseguró que seguramente se trataba de un error y se comprometió a que no faltará apoyo para los jóvenes estudiantes. La maestra dijo que es terrible error porque los pequeños se preparan durante mucho tiempo para participar en este tipo de eventos donde ponen en práctica sus conocimientos.

Maestra enfrenta a @lopezobrador_ por haber quitado recursos a Conacyt que se destinaban para apoyar a niños que participan en olimpiadas de conocimiento. pic.twitter.com/m2riKmGzQ6 — etcétera (@revistaetcetera) May 16, 2019

El presidente López Obrador se comprometió a investigar el caso, porque él tiene otros datos, no obstante, reiteró que se aclarará toda esa situación. Desde diciembre pasado el presidente López Obrador garantizó que en su administración habría recursos para la ciencia y afirmó que los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) recibirán apoyos sin disminución. Ello luego de que por "error" en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 había una reducción de 4% a ese sector.