Maestra y alumno ganan concurso con likes en San Valentín

Luis Ricardo, alumno de la escuela Secundaria General Número 5, de Ciudad Obregón, fue rechazado por sus compañeros y no tuvo pareja para participar en un concurso de "likes" por motivo del Día del Amor y la Amistad. Por ello, su maestra, Michel Román Valdez, decidió acompañarlo y ambos se hicieron virales.

El estudiante de 12 años de edad quería participar en la competencia pero por problemas de lenguaje fue rechazado por sus compañeros.

El premio al ganador de "La pareja más cool de la 5" era un pase doble para ir al cine y Luis quería llevar a su mamá. Ante ello, la docente de Educación Especial decidió acompañarlo.

Román Valdez, de 24 años de edad, es maestra de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) y desde hace un año imparte clases especiales al adolescente de 12 años.

Michel apoya al menor en su desarrollo de la lectura y la escritura, así como en diversos procesos de aprendizaje. La fotografía de la docente y su alumno tiene más de 123 mil "likes" hasta ahora.

De esta forma, Luis Ricardo obtuvo el pase doble para ir a ver una película gracias a que su profesora le entregó el premio completo, por lo que él y su mamá podrán ir al cine, como él quería.

Incluso, el adolescente y su maestra Michel también recibieron diversos premios que algunos restaurantes de Ciudad Obregón prepararon para ellos.

Comentarios en redes

El concurso terminó; sin embargo, los comentarios no cesan, pues los usuarios de Facebook continúan felicitando la acción de la profesora.

"Mucho éxito a la pareja, (...) profesoras así es lo que nos falta en el país, muchas felicidades por su labor y actitud", escribió un usuario.

"La belleza de esa profesora no sólo es por fuera, sino por dentro. Con todo gusto, el día que venga a la Ciudad de México, para ella y otro acompañante, se les da un paseo por la Ciudad o un tour, gracias por (este) gran acto", publicó otro.

"Me sacan las lágrimas acciones tan hermosas, maestra, (es) un gran ejemplo de su bonita educación", redactó otro.

Luis Ricardo también obtuvo comentarios: "Luis, nunca dejes que nada te detenga, eres un gran chavo y seguro esta experiencia te va a dejar una sonrisa no sólo hoy, sino siempre".