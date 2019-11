Maestro conmueve en redes y logra festejo de 15 años para alumna

Un maestro se convirtió en el padrino del sueño de una joven adolescente de nombre Rocío Guadalupe Hoil, ya que por una publicación en redes sociales logró reunir fondos para lograr una mágica noche de 15 años para ella.

Se trata del profesor Wilder Teyer Gómez quien le preguntó a Rocío Guadalupe qué quería para festejar su cumpleaños. Ella dijo que con un pastel y refrescos bastaba.

El maestro, oriundo del municipio de Tekax, (ubicado en el sur del Estado) y maestro de la telesecundaria "Mariano Escobedo" dijo que acostumbra festejar los cumpleaños de sus alumnos con un pequeño convivio. Ante ello, el mentor organizó con sus alumnos algo sencillo y lo subió a sus redes sociales Facebook.

Sin embargo, la publicación tuvo impacto y el festejo comenzó a tomar otro rumbo cuando los alumnos de tercero le "reclamaron" al profesor por no avisarles ya que querían ser partícipes del festejo y que algunos se apuntarían para ser los chambelanes de Rocío.

Así comenzó una vorágine que llegó hasta el director del plantel quien se apuntó con el tecladista. Y es que el festejo iba a ser en la cancha deportiva de la escuela, ya que se había pensado aún dentro del plantel.

Sin embargo, la publicación del Facebook del profesor fue tomando otro rumbo cuando los comentarios y reacciones se fueron multiplicando hasta el grado de que miles de personas comenzaron a comentar y apoyar a Rocío Guadalupe para organizarle una mega fiesta de 15 años.

El profesor se conmovió hasta las lágrimas cuando vio que escuelas de belleza, mariachis, luz y sonido y hasta banqueteras, se habían sumado para darle a Rocío Guadalupe la fiesta de sus sueños.

De esta manera, el docente, que no se imaginó nunca el impacto de su publicación en redes sociales, se ha convertido en un pilar para los festejos de la adolescente, quien es alumna de aprendizaje especial.

Los padres de Rocío Guadalupe dijeron que el sueño de su hija era ponerse un vestido de 15 años, algo que se hará realidad gracias al docente, ya que ellos no iban a poder cumplir su sueño porque viven en pobreza extrema.