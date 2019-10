Maestro y alumnos del IPN homenajean a José José en salón de clases (VIDEO)

Todavía en el contexto de la despedida que acaba de darse a José José, siguen apareciendo muestras de cariño al finado interprete. En redes sociales circula un video donde se observa que un maestro y sus alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) cantan y aplauden para despedir a José José desde su salón de clases, esto al tener que cumplir con sus deberes escolares este miércoles, cuando fueron los homenajes.

"Nosotros como ingenieros en el instituto, para nosotros no todo es la ciencia, como lo que acabamos de estudiar, también somos seres humanos que vivimos y sentimos", dice el catedrático, quien ha sido identificado como profesor Del Castillo y que impartiría la materia de Química en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN.

"Y como en este día no pudimos ir a la despedida porque tenemos clases, no pudimos ir a Bellas Artes, no podemos ir a la Basílica de Guadalupe, ni a Clavería, hoy lo vamos a despedir aquí, con todo respeto al señor José José, guardando 30 segundos de silencio y al finalizar ¿qué les parece si entonamos una estrofa de una canción? y de esta manera le haremos una despedida muy respetuosa", agregó el docente con marcada solemnidad.

En la grabación se observa que tras guardar silencio, el maestro y los estudiantes que se encontraban en el aula, poco antes de que finalice la clase, entonan una estrofa del tema "Lo Pasado, Pasado", para después aplaudir juntos. El video publicado en la página Pensamiento Politécnico ya tiene más de 400 mil reproducciones, 11 mil reacciones y mil 500 comentarios, en su mayoría felicitando por esta muestra de cariño al intérprete.