Maestros apoyan se regulen celulares
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Ciudad de México.- Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que la semana pasada fueron encuestados 565 mil 396 maestros sobre el uso de celulares en las escuelas, y 81% dijeron estar de acuerdo en que se emitan lineamientos para regular su uso en planteles educativos.
"El 81% está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar el uso seguro y con fines pedagógicos", informó el funcionario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
En tanto, 48% de los docentes también señalaron que el uso de celulares dificulta que los alumnos mantengan la atención en las clases y provoca aislamiento o enfrentamientos entre alumnos.
"El 38% opina que interrumpe las actividades escolares, el 34% dice que por estar en el celular abandonan alguna convivencia y están detectando que 38.7% de conflictos que se generan en redes se trasladan al aula o se trasladan a la escuela", explicó.
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La encuesta determinó que es común el uso de celulares en las escuelas, ya que la mayoría de los alumnos cuenta con alguno.
"Que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en este tema del acceso a las tecnologías", planteó.
Dijo que se analizarán los resultados de la encuesta esta semana para delinear un proyecto de lineamientos para el uso de celulares en las escuelas del país.
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