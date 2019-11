Magistrada mexicana propone observatorio de participación política femenina

La magistrada mexicana Mónica Soto Fregoso propuso este jueves durante la tercera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral crear un observatorio mundial para dar seguimiento a la participación política de las mujeres.



"Creo que la Red Mundial podría estar en posibilidad de hacer un proyecto macro acorde a la importancia y estar dando cuentas y seguimiento de un tema que invariablemente está en todos los países", expresó Soto en su participación en la Asamblea que transcurre en Los Cabos, noroeste de México.



Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México, encabeza un grupo de trabajo sobre igualdad para inclusión política de grupos en situación de vulnerabilidad en esta Asamblea que se celebra del 6 al 8 de noviembre.



En el segundo de los tres días de trabajos de la Asamblea, la magistrada mexicana señaló que podría fortalecerse el trabajo con otros organismos con el fin de generar "esta plataforma que dé seguimiento a los logros y retos en la materia".



Soto reconoció los logros de México en paridad de género y equidad pero dijo que tiene el reto, como sociedad, de mantenerlos ante la posibilidad de riesgos que causen un retroceso.



El actual Congreso de México, las mujeres ocupan el 48 % de los 500 escaños de la Cámara de Diputados y el 49 % de los 128 asientos en el Senado.



La magistrada consideró que a pesar de estos avances hay que hacer efectiva la paridad de género y tomar acciones afirmativas para equilibrar la balanza a favor de la mujer porque "puede haber retroceso y puede haber una paridad no sustantiva y no efectiva".



El magistrado mexicano José Luis Vargas Valdez señaló que desde la creación de la Red Mundial de Justicia Electoral, se invitó a impulsar el acceso a la mujer y tenerlas como representantes, algo que todavía no se ha concretado.



Aunque se debaten estos temas en encuentros, en los hechos la mujer no está presente. Debe ser un compromiso de todos, reflexionó.



La magistrada paraguaya María Elena Wapenka afirmó en el debate su deseo de dejar un legado a las mujeres de su país para lo cual está empeñada en darlo todo a través de la Escuela de Formación Política para el empoderamiento de las mujeres.



La magistrada alemana Laura Hasse, encargada del Comité para el Escrutinio de Elecciones del parlamento de su país, informó que en Alemania la equidad de género ha tenido un gran progreso si se toma en cuenta que antes ni siquiera estaba a discusión.



Las mujeres en el parlamento alemán tienen un 31 % de la representación, el punto más bajo desde 1998, indicó la magistrada alemana.



El Gerente Superior de Programa para América Latina de la Fundación Westminster para la Democracia, George Evans, sostuvo que es deseable una participación política igualitaria porque la diversidad de la vida pública tiene resultados positivos y da legitimidad a las instituciones.



En la asamblea, que será clausurada este 8 de noviembre, participan más de 100 representantes de 38 instituciones mismas que imparten justicia electoral en 33 países, e igual número de organizaciones internacionales.