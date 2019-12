"Magistrado Jiménez tiene responsabilidad"

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó que no se investigue al magistrado Héctor Jiménez por el caso de Abril Pérez Sagaón, pues considera que también tuvo responsabilidad en el tema.

"La Procuraduría solicitó que fueran en este tema revisados tanto los dos jueces como el Magistrado, no solamente los dos jueces y yo no estoy de acuerdo, a mi me parece que también hay responsabilidad en el Magistrado y creo que debería de haber sido revisado por el Tribunal y la Judicatura", comentó.

Jiménez López es señalado por modificar la medida cautelar contra Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaón, y dejarlo en libertad, asimismo, por negar la reclasificación de delitos menores por el de intento de feminicidio.

La semana pasada, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que los jueces de control, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos, acusados de no actuar con perspectiva de género y poner en riesgo a la víctima, no obstante, el magistrado Jiménez López, no recibió sanción.

Lo que sabemos del caso Abril Cecilia

Abril Pérez Sagaón enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon en México.

Ella, al igual que él tenía un alto poder adquisitivo.