Magistrados del TEPJF no se "doblegaron" en los casos de Salgado y Raúl Morón, celebra Murayama

El Consejero electoral Ciro Murayama celebró que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se "doblegaron" ante las presiones y confirmaron la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán.

Durante una sesión hoy del Consejo General del INE, el consejero Ciro Muraya afirmó: "La ratificación de las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) ayer por parte del Tribunal ratifica, además de la vigencia de la Constitución y de las leyes, la vigencia de la independencia de las autoridades electorales. En hora buena, yo reconozco la entereza de los magistrados para no doblarse a presiones ante amenazas ni ante descalificaciones", expuso.

Ciro Murayama insistió en que "el dinero opaco" no tiene cabida en la política mexicana. "Rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es un asunto de obligación que se aplica a todos por igual, sin importar de qué partido político ni el poder que se tenga detrás. No puede haber poder por encima de la ley", opinó.

El Tribunal Electoral confirmó el martes la sanción impuesta por el INE, que anuló la candidatura de Morón a Gobernador de Michoacán y la del también morenista Félix Salgado Macedonio, quien era candidato en el estado de Guerrero.

Los magistrados consideraron que ambos candidatos hicieron precampaña y omitieron presentar informes de gastos e ingresos.