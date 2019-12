Magno Coro cautiva a asistentes al concierto en Zócalo de la CDMX

Con la asistencia de más de 100 mil personas se llevó a cabo el concierto Cantos desde el Centro de la Tierra, realizado por el Magno Coro compuesto por mil 500 estudiantes de 48 escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México.

En primera fila se ubicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aplaudió junto con todos los asistentes cada una de las canciones que entonaron como "Viva México", "Cielito Lindo", "Hasta que te conocí", "Imagina", "El Triste", "Feliz Navidad" y el "Himno a la alegría", sin embargo, corrió a tomar imagen al momento de escuchar las canciones "Así Fue", del cantautor Juan Gabriel y de "Nunca es Suficiente", de Natalia Lafourcade.

Durante el concierto las personas que estaban en la valla aprovecharon los movimientos de la mandataria capitalina, para llamarla y pedirle una foto.

El Magno Coro estuvo dirigido por el maestro José Manuel Parra y el ensamble musical a cargo del maestro Mario Santos.

El concierto "Cantos desde el Centro de la Tierra", se repetirá mañana 23 de diciembre y el 28 de diciembre a las 19:00 horas en el Zócalo capitalino. El director de este proyecto, Alejandro Strauss, busca que este concierto sea una fiesta popular, por lo que se buscaron 12 temas para que la gente disfrute en estas fechas.

"Un poco la idea de lo que buscábamos es no hacer una cosa navideña de solo villancicos, lo que queríamos era hacer una fiesta popular, entonces se escogió el repertorio pensando en las rolas que cualquier mexicano se sabe y que nos enchina la piel", comentó.

Destacó que este programa ha hecho que se le de sentido a los programas extra escolares, pues ahora no es solo tomar la clase, sino, tomar la clase para ir al Zócalo a cantar, además de que crea conexiones entre papás, maestros y los jóvenes de las 16 alcaldías de la Ciudad.

"La SEP tuvo un papel preponderante, me sorprende mucho la capacidad de convocatoria que tienen y la organización, porque muy rápidamente convocaron a los maestros, tuvimos juntas con ellos, platicamos para proponerles el proyecto, hacer una presentación, involucrarlos y luego luego dijeron que sí y así se fueron involucrando las escuelas; poco la idea es seguir con el proyecto, tal vez hacerlo para el próximo año, seguir con este programa y ver si podemos llegar a más niños, más jóvenes y más escuelas cada vez", dijo.