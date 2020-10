Mala fe, atribuir al gobierno de autorrobo: LO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como juicios temerarios, de mala fe y de mucha maldad, atribuir a su gobierno un autorrobo de los medicamentos para niños con cáncer registrado hace unos días, y aseguró que esos productos estaban asegurados, además de que ya se inició su reposición.

"Si alguien está sosteniendo que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe, o sea, son juicios temerarios, es de mucha maldad y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de Malolandia, no es así la mayoría de nuestro pueblo, es bueno, no tiene malas entrañas", indicó el Mandatario tabasqueño.

El pasado 14 de octubre, padres de familia de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Titular del Ejecutivo y de funcionarios de la Secretaría de Salud por el robo de estos medicamentos oncológicos. Precisaron incluso que pudo haberse tratado hasta de un autorobo.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que la próxima semana se tendrá un avance importante en la investigación del hurto de medicamentos oncológicos y que se sabrá quiénes los llevaron.

"Se está haciendo la investigación porque hay cosas extrañas, muy raras, se llevó acabo el robo y se denunció mucho tiempo después.

"Es un asunto muy lamentable por las niñas, por los niños, y también la utilización de estos casos con propósitos politiqueros, los medios se dan vuelo con esto", explicó.