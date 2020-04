"Malinforman a AMLO", dicen gobernadores panistas

Los gobernadores del PAN le respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que lo malinforman, pues sus dichos se basan en información falsa, ya que no han recibido ningún recurso extraordinario para atender la pandemia generada por el Covid-19, reclamaron.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, los mandatarios estatales explicaron que solamente han recibido los recursos correspondientes a las participaciones ordinarias. Incluso dijeron que no se pueden atender situaciones extraordinarias con recursos ordinarios.

"Malinforman al presidente @lopezobrador_ Su dicho se basa en información falsa: NO hemos recibido recurso extraordinario para atender la pandemia del #Covid_19, solo el ordinario al que tenemos derecho. No se pueden atender situaciones extraordinarias con recursos ordinarios", expresaron en Twitter.

La mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si hay gobiernos estatales que necesitan recursos extraordinarios y equipo médico para hacer frente al coronavirus Covid-19 se les entregará, independientemente si éstos tienen diferencias con su gobierno, puesto que, comentó, sería, canallesco y ruin negar estos apoyos, además de asegurar que se cuenta con los recursos económicos para hacer frente a esta pandemia.

En conferencia de prensa el mandatario manifestó que lleva buena relación con los gobernadores, y a pesar de que haya diferencias políticas, esto es algo normal en la democracia, debido a que no todos piensan de la misma manera.

"Todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. Sería ruin, canallesco negar equipos médicos a ciertos estados solo porque tengan diferencias con nosotros, de ninguna manera es el pueblo de México el que necesita el apoyo", afirmó el mandatario. Este martes los gobernadores de Acción Nacional exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador recursos extraordinarios etiquetados para cubrir las demandas que genera la pandemia del Covid-19 en sus entidades, pues de no hacerlo, los sistemas estatales de salud van a colapsar.

En un video de más de dos minutos que difundieron a través de su cuenta oficial en Twitter, los mandatarios estatales de Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California Sur, aseguraron que hasta el momento no han recibido un solo peso de recursos extraordinarios para atender esta crisis de salud.