Mamá de Karol Nahomí enfrentará proceso con brazalete electrónico

Ana María "N", la mujer que tiró en un terreno baldío el cadáver de su hija Karol Nahomi, de cinco meses de edad, y dijo a la policía que una pareja la había raptado, fue aprehendida, pero no irá a la cárcel.

Durante la audiencia inicial, por orden de una jueza, le colocaron un brazalete electrónico y enfrentará su proceso en libertad, aunque no podrá salir de su casa y será vigilada todo el tiempo.

A Ana María "N" se le imputa el delito de falsedad de declaraciones porque mintió a las autoridades cuando reportó el supuesto secuestro y su hijita ya había muerto por broncoaspiración.

Este viernes por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que personal del sexo femenino de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana María "N".

La orden fue obsequiada por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo por el delito; conductas punibles de particulares durante la investigación; persecución de delitos en su modalidad de declaraciones falsas previsto y sancionadas por el artículo 363 fracción Vll del Código Penal del Estado.

La pena es de 4 a 7 años de prisión; sin embargo, por la comisión de este ilícito no se aplica prisión preventiva oficiosa.

Esa orden se cumplimentó este mismo día; la detenida fue fichada en la Fiscalía a las 13:00 horas y después fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil.

Dos horas después, en el Centro de Justicia Penal fue presentada a ante la juez de Control, Rebeca del Carmen Monsivais, quien le imputó el delito de falsedad de declaraciones.

A petición de la defensa de la detenida, la juez autorizó el cambio de la medida cautelar, de prisión preventiva por el dispositivo electrónico de rastreo.

También, a solicitud, le concedió la duplicidad del término constitucional, por tanto, fijó la audiencia de Vinculación para el miércoles 26 de febrero a las 13:00 horas.

La audiencia duró aproximadamente hora y media y ahí mismo se le impuso el brazalete a la mujer. La causa penal que se le sigue es la 388 / 2020.

La FGE no informó si se le imputarán otros cargos por haber tirado el cadáver de Karol Nahomi en un terreno baldío.