Mamá de Milagros Montserrat sospecha de un segundo implicado

LEÓN, Gto., agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Con profundo dolor, Ernestina Meza señaló que tras el asesino material de su hija Milagros Monserrat, identificado como Miguel de Jesús, se encuentra otra persona.

Este domingo, después de participar en una marcha en demanda de justicia, afirmó que a su hija ya la estaban esperando.

Explicó que en un video se observa que el hombre, que ya se encuentra detenido por el crimen, recibió una llamada antes de seguir y atacar a puñaladas a su hija, a dos cuadras de su domicilio, en la calle Lago de Zumpango.

"Fue a dos cuadras de mi casa, ella iba a trabajar, pero ya la estaba esperando; antes de que le hiciera esto él recibió una llamada, se ve en el video como diciéndole que allí iba. Hay alguien atrás de", dijo la madre.

Comentó que, en la audiencia de vinculación a proceso, el siguiente viernes verán al agresor de frente.

"No tiene sentimientos": Familiares de Milagros Monserrat dudan que su asesino esté arrepentido

Familiares, vecinos y compañeras de trabajo dieron el último adiós a Milagros Monserrat en una ceremonia religiosa. Solo pidieron "justicia" por la atrocidad que le arrebató la vida.

Al enterarse de la detención de Miguel de Jesús, presunto asesino de Milagros, comentaron que esperan que se aplique la ley en contra de esta persona que "no tiene sentimientos".

Por la saña con la que atacó a joven de varias puñaladas, una tía de la víctima dudo que el individuo esté arrepentido, "No es cierto, no tiene remordimientos" minutos antes del sepelio en el Panteón de San Nicolás.

La mamá de Milagros Monserrat encabeza marcha en Guanajuato

Al grito de "¡No fue asalto, fue asesinato!", más de cien mujeres marcharon en demanda de justicia para Milagros Monserrat, quien el pasado jueves fue asesinada a puñaladas cuando se dirigía a trabajar.

Su madre Ernestina Meza y su hermana Érika encabezaron la movilización, seguidas de activistas sociales y colectivos feministas.

"¡Justicia para Milagros!", "¡No estamos todas, nos falta Milagros!", "¡Ni una más, ni una asesinada más!", gritaron a lo largo de la calle Madero y afuera de la presidencia municipal.

Asesino de Milagros Monserrat, "está arrepentido" y quiere un abogado

La Policía Municipal capturó al presunto asesino de Milagros Monserrat en la ciudad de Guanajuato, informó ayer el alcalde Alejandro Navarro.

El hombre identificado como Miguel "N" se ocultaba en la zona de Noria Alta, en la capital del estado.

"Después de un fuerte operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, en coordinación con la Fiscalía del Estado, hemos logrado capturar en Noria Alta, a Miguel, asesino de Milagros, perpetrado ayer en León", anunció.