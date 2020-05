Mamás, heroínas por ayudar a sus hijos a estudiar: Esteban Moctezuma

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), externó una felicitación a todas las madres del país por este 10 de mayo, además de indicar que se han convertido en unas "heroínas" por ayudar a sus hijos a estudiar a distancia durante la cuarentena por el coronavirus.

A través de un video en redes sociales, el secretario de Educación agradeció que las madres del país se volvieron tutoras educativas y eso permitirá que no se pierda el ciclo escolar a causa del Covid-19:

"Ustedes nos están ayudando en avanzar en el aprendizaje, lo que les puedo decir es que el ciclo escolar está a salvo, cuando nos fuimos al receso ya se había avanzado el 73 por ciento del ciclo escolar, recuerden que empezamos desde agosto del año pasado, y lo importante de 'Aprende en Casa' es que las niñas y los niños aprendan, compartan experiencias y momentos agradables en familia porque lo hecho hasta ahora es suficiente", manifestó.

Moctezuma Barragán también hizo un llamado a guardar los abrazos este 10 de mayo y mantener la sana distancia como medida preventiva contra el Covid-19.

"A todas las madres de familia felicidades, ya habrá tiempo de abrazarnos de nuevo, hoy llamémonos por teléfono, escribamos cartas porque para el amor no hay barreras y, sobre todo, para el amor de madres no hay límites", dijo.

Agregó que los menores de edad no volverán a las aulas hasta que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, den la instrucción de salir a las calles bajo condiciones de seguridad.

Hasta que llegue ese momento, el titular de la SEP pidió a las madres seguir ayudando a sus hijos e hijas, y disfrutar el tiempo que ahora tienen para pasar con ellos.

"Este gran esfuerzo que ustedes están haciendo, le otorga a la condición de madre en esta ocasión una dimensión realmente sobresaliente que debemos todos de reconocer, las eleva a la categoría de heroínas en cada hogar del aprendizaje de sus hijas e hijos", mencionó el secretario.