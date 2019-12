"Mami este señor se ve sospechoso", dijo Karen antes de desaparecer a bordo de un taxi en CDMX

"Mami este señor se ve bien sospechoso y grosero", le escribió Laura Karen Espíndola Fabían a su mamá la noche del 3 de diciembre de 2019 alrededor de las 21:00 horas de la noche al abordar un taxi sobre avenida Tlalpan.

A través de redes sociales el hermano de Karen, Daniel Espíndola, compartió una publicación pidiendo ayuda para localizarla. Añadió una fotografía y una captura de pantalla de la última conversación que la joven sostuvo con su madre.

"AMIGOS NECESITO DE SU AYUDA!!! Mi hermana está perdida, venía sobre Tlalpan, por el metro General Anaya, ahí abordó un taxi y al rededor de las 21:00 horas fue su último mensaje, diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas, ni los whats", escribió Daniel en primer momento.

En la publicación se lee que aunque intentaron comunicarse con ella, no entran las llamadas ni los mensajes al celular de Karen. Detallaron que al parecer prendieron y apagaron el celular al menos una ocasión.

Karen Espíndola Fabían. Foto: Twitter, @DanielEspndola2

"Solo sabemos que prendieron y apagaron el celular. Ella iba vestida como en esta foto, con leggings negros, mide 1.65-1.70 se llama Laura Karen Espíndola Fabián, y se suponía iba en dirección taxqueña. POR FAVOR COMPARTAN!????"

Luego de que se dieran a conocer los hechos, en redes sociales se viralizó el hashtag #TeBuscamosKaren. Varias personas compartieron la publicación del hermano además de extender el reporte a varias autoridades.

"Aun no hay noticias.Por respeto y por favor no inventen info. #TeBuscamosKaren"

La última conversación que tuvo Karen con su madre. Foto: Twitter, @DanielEspndola2

Horas más tarde, Daniel dijo que a las 3:00 horas de la madrugada aún no tenían información sobre el paradero de su hermana.

"Cuanta impotencia comprimida estoy sintiendo. 3:00 am y mi hermana sigue desaparecida. Confío en Dios", publicó.

Regresaba de una entrevista de trabajo

Miguel Ángel Espíndola, papá de Laura Karen Espíndola Fabián, señaló que su hija regresaba de una entrevista de trabajo y llegó al Metro General Anaya donde abordó un taxi, pero, le comentó a su mamá, que el conductor se veía "sospechoso y grosero"; después de esos mensajes ya no tuvieron más información y se encuentra desaparecida.

En entrevista con Radio Fórmula, detalló que su hija asistió a una cita de trabajo en la zona de Paseo de la Reforma y después se desplazó al metro General Anaya, donde tomó un taxi para llega a su domicilio en Villa Coapa.

"Le dijo a su mamá que notaba algo raro del taxista y que se veía muy grosero, entonces su mamá le dijo 'bájate de ese taxi para que te vayas en otro', pero a partir de ese momento se apagó el teléfono y ya no contestó para nada. Como a la 1 de la mañana prendieron el teléfono para ver los mensajes y lo volvieron a pagar", comenta.

Karen, explica su papá, tiene 27 años y es madre de tres niños.

Sobre las cámaras de seguridad que pudieron captar a Karen al abordar el taxi, Miguel Ángel Espíndola señala que las autoridades aún no les han comentado nada, pero "es algo que deben de darle importancia y contacto con el C5 para ver el taxi a dónde se fue".

Laura Karen Espíndola Fabián tomó un taxi ayer a las 20:21 horas cerca del Metro General Anaya y a las 20:58 horas escribió el último mensaje a su madre.

"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", fue lo último que escribió a su mamá y desde ese momento está desaparecida.

El caso de Karen es tendencia en redes sociales, con el "hashtag" "#TeBuscamosKaren" así como su nombre Laura Karen Espíndola Fabián y Metro General Anaya.