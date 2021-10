Mañana concluye el Horario de Verano

Ciudad de México.- A partir del primer minuto del domingo 31 de octubre concluye el Horario de Verano, por lo que se recomienda que la noche de este sábado, antes de irse a dormir, atrase su reloj una hora.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), este horario entrará en vigor en toda la República Mexicana a excepción de Sonora, Quintana Roo y los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país.

El gobierno federal realizó un estudio en el que señaló que, a 22 años de la puesta en marcha del programa, con base en los ahorros de energía eléctrica no consumida, lo cual da pauta a su vigencia como una medida eficiente de administración de la demanda no requerida de energía eléctrica, el ahorro de energía no consumida en 2018 se mantuvo por debajo del promedio de 945.29 gigawatts-hora (GWh), mientras que la demanda no requerida equivalió a abastecer el consumo de 592 mil 240 casas-habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 266 kWh por bimestre.

El ahorro económico se calculó en ese momento en mil 359 millones de pesos, al tiempo que se evitaron emisiones de CO2 por 498 mil toneladas.