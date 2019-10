Mancera, dispuesto a comparecer tras detención de exfuncionario

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se dijo dispuesto a comparecer en el momento que la autoridad lo demande de ser necesario, luego de la detención del exsecretario de Finanzas, Hedilberto Chávez.

Sostuvo que en su mandato se aplicó una cifra cercana a los 200 mil millones por ejercicio, entonces todos y cada uno de los servidores públicos, hombres y mujeres, conocían que se tienen que llevar a cabo el gasto conforme a las reglas de operación, por lo que si algo no está acorde, "simple y sencillamente que se pruebe y adelante".

"Yo estoy tranquilo y obviamente, lo que se tenga que aclarar, que se aclare. Yo (acudiría) a lo que fuera, claro. Lo que ahora se tiene es simple y sencillamente un ejercicio más en donde lo que espero es que prevalezca la garantía de defensa, el debido proceso y con eso reitero, yo creo que estamos en un plano de equilibrio. Miren, nosotros hicimos una entrega recepción anticipada que se dio de manera paralela prácticamente al cierre del ejercicio", señaló en entrevista.

Mancera Espinosa afirmó que todo lo que abone a la transparencia es bueno e importante, como lo es también que se den las garantías de debido proceso y de defensa, "y con eso me parece que está en un plano equilibrado".

Agregó que confía en que no se trate de un asunto político, pues a veces las formas de la difusión marcan alguna tendencia, pero que como lo ha reiterado, él estará pendiente y atento a cualquier posible llamado.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, añadió que Hedilberto Chávez no es una persona cercana a él, pues entró en la última fase de su gobierno, prácticamente "cuando yo voy de salida", sin embargo dijo, "no eludimos" que todo forma parte de un ejercicio de gobierno.

Reiteró que la última entrega recepción, se dio después del ejercicio electoral, es decir, en agosto de 2018, pero que de cualquier forma, estará pendiente del cierre de cuenta que de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de todo lo demás que se siga revisando.