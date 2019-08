Mancera pide a los perredistas a defender y hablar bien del partido

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a los perredistas para defender y hablar bien del sol azteca, pues si bien están en proceso de depuración, es necesario seguir en ambiente positivo, ya que las victorias y las derrotas no son eternas.

"Del PRD sé que algunos se han ido. ¡Qué les vaya bien! Estamos en un proceso de depuración. Hago un llamado a los que conforman el PRD, a que sigan hablando bien del PRD. Porque las victorias y las derrotas no son eternas", expresó.

En el marco de la reunión plenaria de los legisladores del PRD en la Torre de Comisiones del Senado, Mancera Espinosa sostuvo que la plataforma Futuro 21, que utilizará el registro partidista del sol azteca, es un inicio, un proyecto que está arrancando, con el mensaje de plantearse como una nueva opción política.

"Seguiremos con los que están y quieren estar en la bancada del PRD en el Senado. Deben estar preparados para las transformaciones que vendrán, deben pensar en las caras nuevas que se están sumando al PRD y en los que llegarán", refirió el exjefe de gobierno.

Con la presencia de algunos de los integrantes de Futuro 21, como el excandidato presidencial, Gabriel Quadri, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, dijo que su partido está en un proceso de transformación, con el que se buscará construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

"Nuestro partido está en la ruta correcta y firmemente convencido de seguir impulsando una agenda progresista desde la izquierda. Nuestro partido está en proceso de transformación y dispuesto a construir alianzas, para que desde nuestra trinchera defendamos los cimientos de la República, la división de Poderes, no daremos un paso atrás", externó la perredista.

Ricardo Pascoe Pierce, representante de Futuro 21, agregó que la coincidencia no podría ser más afortunada porque en efecto, lo que se está construyendo en conjunto es una nueva presencia de fuerza política en el país, que demuestra que la oposición no está derrotada frente a un gobierno crecientemente tiránico y dictatorial.

"Nuestra propuesta en Futuro 21, es que vayamos juntos, no caigamos en debates estériles que pueden dividir y que son falsos, unámonos para construir esa gran fuerza que podrá seriamente disputarle el poder al partido oficial actualmente en el poder", indicó.