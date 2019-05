Mancera remodela casa sin permiso, denuncia Sansores en redes

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, denunció que esta tarde se impidió el paso a trabajadores del INVEA en un predio propiedad del ex jefe de gobierno y Senador, Miguel Ángel Mancera.

En su cuenta de Twitter, Sansores San Román informó que los funcionarios fueron a verificar la casa ubicada en Benito Juárez 53 Bis, Col. Tlacopac, por realizar obras de remodelación sin permiso; sin embargo, se les negó el acceso, impidiendo hacer su trabajo.

La alcaldesa no nombró a Mancera por su nombre, además de que el senador ahora no ha respondido a los señalamientos.

El martes pasado Layda Sansores y el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar, presentaron las acciones y estrategias para combatir al "Cartel Inmobiliario" en ambas demarcaciones.

Ante las diversas irregularidades en materia de construcción de inmuebles, las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo conformaron un frente que combata la corrupción inmobiliaria.

Autoridades del @inveacdmx fueron a verificar la casa ubicada en Benito Juárez 53 Bis, Col. Tlacopac, por realizar obras de remodelación sin permiso. El propietario es el ex Jefe de Gobierno, hoy Senador. Impidieron el paso a los verificadores. @Claudiashein. pic.twitter.com/J36xQS9VtV — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 17, 2019