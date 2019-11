"Mandar al diablo a las instituciones no es correcto", dice Monreal al PAN

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que "mandar al diablo" a las instituciones "no es una decisión correcta", en referencia a que los panistas desconocen a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin mencionar nombres, señaló que la Constitución establece que todo servidor público debe acatar a la CNDH, pues de no hacerlo cae en desacato.

"El artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la @CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del 108 constitucional. Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta", escribió en sus redes.

Hasta ahora, los gobernadores y alcaldes del PAN anunciaron que no acatarán las recomendaciones de la CNDH pues su titular llegó bajo un procedimiento "ilegal".

Kenia López Rabadán, senadora panista, respondió en sus redes que el artículo 102 constitucional establece que la presidencia de la CNDH se gana con las dos terceras partes de los senadores presentes, hecho que no ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando se llevó realizó la elección.

"También el artículo 102 dice que quién presida la CNDH debería tener 2/3 partes de los votos de los senadores presentes y Morena decidió violar la Constitución. Sólo tuvo 76 de 116 votos. Violaron la Constitución y destruyeron a la CNDH", afirmó la panista.

Su compañero de bancada, Damián Zepeda indicó que el proceso debió reponerse pues hubo una ilegalidad.