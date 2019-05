Mando militar investigado por huachicoleo solicita amparo

El general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, uno de los mandos militares investigados por supuestos vínculos con el robo de hidrocarburos, solicitó un amparo contra su posible detención.

Al igual que su homólogo Eduardo León Trauwitz, el general Herrera Pegueros afirmó ante el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; que la juez Enriqueta Velasco Sánchez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) ordenó ejecutar en su contra una orden de aprehensión.

Que para ello, las autoridades mexiquenses se presentaron en su domicilio ubicado en Huixquilucan, Estado de México para capturarlo, señaló en la demanda que presentó el 16 de mayo pasado, un día antes de la audiencia a la que debía comparecer ante un juez de control en el Reclusorio Sur para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra y de otros seis militares en su calidad de coautores.

Por ello, el juez no admitió la demanda y ordenó remitirla a Naucalpan de Juárez para que sea un juez de dicha demarcación quien decida si admitirá o no a trámite el juicio de amparo.

"Este juzgado no resulta competente para conocer de la demanda de amparo en razón a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden de captura reclamada pretende ejecutarse en el domicilio ubicado en Calle de Bosques de la Herradura, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, lugar en el cual las autoridades que señaló como responsables tienen jurisdicción y competencia.

"Por tanto, es inconcluso que tales autoridades pueden ejecutar el acto reclamado en el lugar en el que bajo protesta de decir verdad el quejoso refiere que se pretende materializar dicho acto reclamado, esto es, en Calle de Bosques de la Herradura, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, de ahí que esa circunstancia sea suficiente para establecer que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de este asunto", indicó el juzgador.

"Remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados".

El 17 de mayo pasado, durante la audiencia a la que debía acudir Sócrates Herrera, su defensa presentó una receta médica para justificar su inasistencia y afirmó que debido a la "presión mediática" generada por la difusión de la investigación iniciada hace dos años por la FGR contra 21 funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex, por robo de hidrocarburos, su salud se ha visto mermada.