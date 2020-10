Manifestantes de FRENA agreden a reportera durante protesta en el Senado (VIDEOS)

Integrantes de la organización Frenaaa, que demanda la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, agredieron este jueves a la reportera de EL UNIVERSAL, Teresa Moreno, mientras cubría su manifestación frente a los accesos al Senado de la República.

La agresión se dio mientras la periodista se encontraba recabando testimonios de los manifestantes y atendiendo los discursos de los integrantes de Frenaaa. En uno de estos discursos, un hombre aseguró que en el norte de la Ciudad de México se estaban registrando casos de despojo de sus propiedades a ciudadanos mexicanos para entregárselos a personas de origen centroamericano, principalmente hondureños, según dijo.

Luego de la arenga, la reportera se acercó a dicho hombre, que llevaba la cara cubierta con un pañuelo para pedirle que abundara sobre la información que acababa de dar en el micrófono; luego de que el sujeto dijo que la información la había obtenido de redes sociales y no proporcionó su nombre, la reportera se retiró y continuó tomando fotografías y videos de la manifestación.

En medio de la cobertura, otro hombre, con sombrero, cubrebocas azul y un brazalete color verde fosforescente tomó el micrófono, se paró frente a la reportera y empezó a confrontarla por haber cuestionado al otro manifestante acusándola de querer "ponerlo contra la pared", acusándola de "pertenecer a Morena", ser "infiltrada" y "prensa vendida", y señalando que el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador es "bolivariano".

"Esos temas sí son verdaderamente importantes, no al que le quisiste dar preferencia para poner en jaque a una persona. Enfréntate conmigo, ¿qué me dices al respecto?", gritó. La reportera contestó que sólo estaba preguntando, que ese era su trabajo y que no tenía necesidad de enfrentarse con nadie, mientras el hombre continuaba gritando y profiriendo insultos, azuzando a sus compañeros.

Las personas que estaban alrededor comenzaron a gritarle también, a insultarla, a intentar bloquearle el teléfono celular, rodearla y acorralarla mientras le gritaban que pertenecía al partido político de Morena; en un momento dado, una de las personas que se encontraba detrás, utilizó un palo para pegarle en la cabeza, mientras el otro individuo, que quedó registrado en video, continuaba gritando.

La periodista se retiró de esa zona para evitar agresiones pero siguió cubriendo la manifestación hasta que los manifestantes se dirigieron al Zócalo para continuar con su jornada de protesta.

Integrante de FRENAAA dice que gobierno ´despoja´ a mexicanos de sus casas para darlas a hondureños



Video: Teresa Moreno pic.twitter.com/e8DPREOKyW — El Universal (@El_Universal_Mx) October 15, 2020