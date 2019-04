Manifiesta AMLO descontento por minuta que deja fuero a legisladores

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento porque en la minuta aprobada por comisiones de la Cámara de Diputados se excluyó a diputados y senadores de que al igual que el titular del Ejecutivo sean juzgados por corrupción, delitos electorales y otros delitos.

"Los diputados deciden ayer que se le quite el fuero al Presidente, pero no a ellos, así de manera fraterna, cariñosa, suave, respetuosa les digo que eso no tiene que ver con nuestro tiempo, se tiene que acabar el fuero para todos".

El mandatario ofreció una disculpa pues dijo se trata de un poder independiente y al final lo que el Legislativo resuelva se va a respetar.

"Pero siempre digo lo que pienso y no me podía quedar con eso, ahora (la minuta) va a regresar al Senado".

El dictamen aprobado por las comisiones en San Lázaro establece reformas a los artículos 108 y 111 de la carta magna, a fin de ampliar el catálogo para el retiro de la inmunidad al Presidente de la República, pero excluyó a los diputados y senadores como lo establecía originalmente la minuta del Senado.