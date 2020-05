Mano dura a quien no use cubrebocas en San Miguel Allende

A partir de este viernes, las personas que no usen cubrebocas serán detenidas por 36 horas o tendrán que pagar multas de hasta 8 mil 688 pesos, además el gobierno municipal decretó "Ley Seca" durante el 2 y 3 de mayo.

El alcalde Luis Alberto Villareal señaló que se enviará a los separos a las personas que se encuentre en la calle sin una actividad esencial.

"Te vamos a detener y confinar en los separos municipales y lo vamos a hacer por una sencilla razón: porque estás poniendo en riesgo la vida de los demás, quien se equivoca en esta pandemia pierde y no lo vamos a pagar", aseveró.

En sesión de Ayuntamiento se aprobó la reforma al Bando Municipal para la prevención y mitigación de Coronavirus, luego de que las autoridades sanitarias advirtieron que se aproxima lo peor de la pandemia.

El alcalde Luis Alberto Villareal advirtió que habrá mano firme para aplicar el Bando municipal, porque vienen semanas contundentes para la prevención de contagios.

"Si crees que nos va a temblar la mano... ¡por supuesto que no nos va a temblar la mano! cuando vayas en la calle sin oficio y beneficio sin ninguna circunstancia; lo que está en juego es la vida de los sanmiguelenses", acotó.

La disposición de Cabildo obliga el uso de cubrebocas en cualquier espacio de concurrencia esencial como transporte, vía pública, mercados públicos, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, instituciones bancarias y financieras.

Las fiestas y reuniones privadas podrán sancionarse, porque se presume generan peligro de contagio y riesgo a la salud pública.

Las sanciones irán desde amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva y arresto hasta por 36 horas.

"La sanción será con base a los daños que puedan producirse en la salud, a la gravedad, a las condiciones socio-económicas y a la calidad de reincidencia", precisó el Cabildo.

La multa será de hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 8 mil 688 pesos.

El Cabido estableció que extenderán las medidas decretadas para la prevención, atención y contención del Covid-19, hasta el 30 de mayo del 2020, que incluyen la suspensión de actividades no esenciales.

Precisó que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal decreta que San Miguel de Allende califica como de baja o nula transmisión, por lo que dejarán de implementarse las medidas el 18 de mayo.

En caso de reincidencia, dentro del periodo de vigencia, el monto de la multa será duplicado. Asimismo, en negocios procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción.

LEY SECA

Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Gobierno implementó "Ley Seca", para este sábado y domingo en todos los negocios dedicados a la expedición de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades.

El secretario de Gobierno y Ayuntamiento, Gonzalo González Rodríguez, señala que la medida la sustentan por ser de utilidad pública, con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de la población.

Pidió a comercios y prestadores de servicios acatar la disposición para evitar sanciones.