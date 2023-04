Manolo Jiménez busca blindar la frontera norte para mayor seguridad

A-AA+

CUATRO CIÉNEGAS, Coah., abril 5 (EL UNIVERSAL).- "Es urgente blindar (de la delincuencia) la Región Noreste del país, que es el Texas de México", destacó Manolo Jiménez Salinas, candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PRI-PAN-PRD.

Por eso anunció que con uno de sus proyectos más importantes que se llama "Coahuila sorprende al mundo", buscará potencializar el nombre de nuestro estado y promocionarlo en la Ciudad de México, Monterrey, Texas, Estados Unidos y demás países.

El objetivo es fortalecer la rama económica del turismo, pues todavía hay gente que desconoce que existen estos lugares preciosos y que están tan cerca unos de otros, comentó.



En pláticas con gobernadores

"Ya hemos tenido pláticas con algunos gobernadores vecinos a fin de unir esfuerzos de los estados de la Frontera Norte", señaló.

Desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, hasta la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango... para tener seguridad, paz y orden públicos que atraigan capitales y generen empleos.

Se trata, agregó, de visualizar el blindaje que tenemos que hacer en toda esta zona, que es la región más pujante y va a captar la mayor parte de las inversiones del New Shoring (Nuevo Apuntalamiento).

"Y eso es algo sin precedente en la economía global, que tenemos que capitalizar y lo podemos hacer principalmente entre Coahuila, Nuevo León Chihuahua, y la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango", enfatizó.

En su tercer día de campaña política, Manolo visitó el "Pueblo Mágico" de Cuatro Ciénegas, la tierra donde nació el expresidente de la República Venustiano Carranza ( 01 de mayo de 1917 – 21 de mayo de 1920) "El Constitucionalista".

Aquí en Cuatro Ciénegas presentó su oferta política a militantes y simpatizantes en el Salón de Fiestas "María Bonita" donde resaltó acciones concretas para que puedan aumentar la producción de alimentos. Las cuales hará con la iniciativa privada.

También les pidió su voto y les aseguró que es hombre de palabra, y cumplirá todos sus compromisos.

Aclaró que en estos días continúa su proselitismo, con reuniones privadas, pero sin mítines pues por ahora será un tanto recreativo, sin tanta promoción.

Lo hace por respeto a los días santos y las vacaciones de "Semana Santa" para que la gente pueda descansar.

Por eso, dijo que, aprovecha la temporada turística y recorre los siete "Pueblos Mágicos" que tiene el estado, Guerrero, Múzquiz, Arteaga, Parras, Viesca, Candela y Cuatro Ciénegas.



¿Cuáles son los siete pueblos mágicos?

Adelantó que, si el voto le favorece, como Gobernador hará un proyecto muy importante para fortalecer la economía de los "Pueblos Mágicos".

Para que, añadió, no tengan que depender de los recursos federales que les quitaron y que les han mermado bastante sus finanzas.

Haremos lo que sea necesario, será un proyecto Integral con empresarios, comerciantes, restauranteros, hoteleros y todos los que forman la cadena turística puedan reactivar sus negocios lo más posible, subrayó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de preservar la seguridad y tranquilidad de las familias coahuilenses.

"Si no hay seguridad no hay turismo ni nuevas inversiones, se afecta mucho la economía de un estado. Veamos --agregó-- el caso de estados vecinos o que antes estaban igual que nosotros y la inseguridad les ha disminuido sus inversiones hasta en un 50 %. Por eso lo logrado lo tenemos que cuidar y la seguridad es nuestro compromiso # 1, le vamos a entrar con todo al tema".

De los ataques que lanzan sus contrincantes, Jiménez Salinas dejó claro que su campaña es de propuestas y compromisos concretos, constructiva, de diálogo con la gente.

Una campaña independiente de los partidos, religión, o el equipo de fútbol al que le vayamos, este es el Frente Ciudadano por Coahuila, el punto de encuentro de todos para llevar a Coahuila hacia adelante.

"Lo hemos dicho muy claro no vamos para la izquierda ni para la derecha aquí el cambio es para adelante", puntualizó.