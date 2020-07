Mantendrá Querétaro actividad económica pese a Covid

SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro., julio 20 (EL UNIVERSAL).- El estado seguirá adelante con actividades económicas, pero con mayor vigilancia en medidas sanitarias, señaló el gobernador Francisco Domínguez Servién.

La entidad atenderá los ajustes marcados por la federación en el semáforo de riesgo epidemiológico, pero sin alterar los criterios técnicos adoptados por el estado, informó ayer el mandatario estatal.

"Lo digo de manera puntual: en lo inmediato, no vamos a transferirle a las y los queretanos los efectos del cambio en la ponderación del semáforo federal. Seguiremos adelante con las actividades económicas que ya se reactivaron, pero con una mayor vigilancia en el cumplimiento de las medidas sanitarias", expresó.

Agregó que esto podrá sostenerse sólo si la sociedad puede establecer una tendencia a la baja, como ya lo ha hecho antes, es decir, menos casos positivos que la semana anterior, explicó el gobernador. Y fue claro al adelantar que, de ser necesario, "no dudaremos en parar o cerrar actividades que ya han vuelto a reactivarse".

Domínguez Servién recordó que el viernes pasado la Secretaría de Salud (Ssa) federal actualizó su semáforo de riesgo epidemiológico, luego de haber hecho cambios en su ponderación, y ubicó a Querétaro en el color rojo, pese a que, con los criterios que se utilizaban hasta el jueves, el estado estaría en el color naranja.

El gobernador destacó que Querétaro siempre ha ido un paso adelante y por eso estableció el Índice de Duplicación de Casos, un indicador gráfico y numérico de publicación diaria que mide la velocidad del contagio y que no es determinado por el gobierno estatal, sino por la participación de la población.

Mencionó que en la entidad también se implementó un programa de entrenamiento social, único en el país, para acercar a la ciudadanía información transparente, inmediata y de interés para tomar decisiones.

Asimismo, el gobernador destacó: "Pues es diferente reaccionar cuando todavía hay camas en los hospitales, como es nuestro caso, con 21% de ocupación en camas en general y 33% con ventilador, que hacerlo cuando ya no las hay". Y mencionó que en Querétaro sumaban 418 las defunciones por Covid-19, hasta la mañana de ayer domingo.

Por ello, Domínguez Servién hizo un llamado enérgico para redoblar las medidas de seguridad, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la distancia mínima de 1.5 metros entre personas y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

"Todo ello salva vidas, ¡hagámoslo! Hoy está en nuestras manos seguir recorriendo el camino que juntos hemos avanzado. Querétaro cuenta contigo", concluyó.